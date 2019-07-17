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Бухгалтер Серебренникова освободилась из-под ареста и вернулась на работу

20:15 17.07.2019
Бухгалтер Серебренникова освободилась из-под ареста и вернулась на работу
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
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Следователи освободили бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, проходившую по делу Кирилла Серебренникова, из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Юрий Ефименков. «Да, отпустили под подписку о невыезде, сейчас она вернулась на старую работу», - сказал адвокат.

Прочие фигуранты дела сейчас находятся под такой же мерой пресечения, рассмотрение дела приостановлено для производства экспертизы.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». По данным следствия, бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

По мнению следствия, Серебренников поручал обеспечивать заключение «Седьмой студией» фиктивных договоров

Темы: Борьба с коррупцией в России, Кино в России, Театр в России
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Комментарии читателей
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18.07.2019, 01:37
Гость: Реалло

сейчас она вернулась и взяась за старое :)», - сказал адвокат.
А вообще все это театральное ворье на лесоповал надо в агитбригаду до ПОЛНОГО возврата натыренного.
17.07.2019, 22:23
Гость: IgS

столько шуму вокруг него! полупустой чайник шумит громче целого - Конфуций,

"much ado about nothing" - W Shakespeare

вроде всем всегда был ясно, рвот поди же ты...
17.07.2019, 20:22
Гость: Мастер

Воры и кидалы должны сидеть и вернуть украденное.
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