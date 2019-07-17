Бухгалтер Серебренникова освободилась из-под ареста и вернулась на работу

20:15

Следователи освободили бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, проходившую по делу Кирилла Серебренникова, из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Юрий Ефименков. «Да, отпустили под подписку о невыезде, сейчас она вернулась на старую работу», - сказал адвокат.

Прочие фигуранты дела сейчас находятся под такой же мерой пресечения, рассмотрение дела приостановлено для производства экспертизы.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». По данным следствия, бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

По мнению следствия, Серебренников поручал обеспечивать заключение «Седьмой студией» фиктивных договоров