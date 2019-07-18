Прокуратура закрыла дело Кевина Спейси о домогательствах

11:25

Прокурора США закрыла дело о домогательствах к молодому человеку со стороны актера Кевина Спейси, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, сторона обвинения не смогла предоставить информацию о якобы пропавшем мобильном телефоне. Адвокаты Спейси настаивали на том, что пропавший телефон содержит информацию, подтверждающую невиновность подзащитного.

По версии обвинения, в 2016 году Кевин Спейси приставал к молодому человеку в баре на одном из курортов. Актера обвинили в непристойном нападении и избиении. Первые обвинения предъявила ему в 2017 году мать молодого человека, который, предположительно, подвергся домогательствам. Сам он отрицает вину.

До этого Спейси уже обвиняли в домогательствах, однако только одно обвинение вылилось в уголовное дело. Несмотря на это, его карьера фактически была уничтожена: создатели сериала "Карточный домик" убрали его с главной роли, был случай пересъемок полнометражного фильма из-за ситуации с актером.

Кевин Спейси дважды обладатель премии "Оскар". Он стал одним из первых известных людей, чья карьера пострадала в результате движения MeToo, участники которого рассказывали о сексуальных домогательствах со стороны влиятельных лиц на работе.