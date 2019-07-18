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Прокуратура закрыла дело Кевина Спейси о домогательствах

11:25 18.07.2019
Фото с сайта globalsib.com
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Прокурора США закрыла дело о домогательствах к молодому человеку со стороны актера Кевина Спейси, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, сторона обвинения не смогла предоставить информацию о якобы пропавшем мобильном телефоне. Адвокаты Спейси настаивали на том, что пропавший телефон содержит информацию, подтверждающую невиновность подзащитного.

По версии обвинения, в 2016 году Кевин Спейси приставал к молодому человеку в баре на одном из курортов. Актера обвинили в непристойном нападении и избиении. Первые обвинения предъявила ему в 2017 году мать молодого человека, который, предположительно, подвергся домогательствам. Сам он отрицает вину.

До этого Спейси уже обвиняли в домогательствах, однако только одно обвинение вылилось в уголовное дело. Несмотря на это, его карьера фактически была уничтожена: создатели сериала "Карточный домик" убрали его с главной роли, был случай пересъемок полнометражного фильма из-за ситуации с актером.

Кевин Спейси дважды обладатель премии "Оскар". Он стал одним из первых известных людей, чья карьера пострадала в результате движения MeToo, участники которого рассказывали о сексуальных домогательствах со стороны влиятельных лиц на работе.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире
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Комментарии читателей
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18.07.2019, 13:58
Гость: Реалло

Еще один извращенец откупился от "неподкупного пиндо-правосудия" :))
Звездунам и богатеям там можно вообще все - килограммы кокаина,убийство под героиновым угаром своих родственников и любые извращения самые поганые...
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