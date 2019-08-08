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Моника Левински станет продюсером сериала о скандале с Биллом Клинтоном

15:49 8.08.2019
Моника Левински спродюсириует сериал о Клинтоне
Билл Клинтон. Фото с сайта Pixabay.com

Очередной сезон востребованного сериала «Американская история преступлений» посвятят секс-скандалу вокруг Билла Клинтона и Моники Левински.

На данный момент известен каст новых серий American Crime Story: стажерку Белого дома сыграет Бини Фельдштейн, а Линду Трипп – подругу Левински, сыгравшую важную роль в скандале – исполнит Сара Полсон, сообщает Накануне.ру.

Однако главная сенсация проекта состоит в том, что продюсером сезона «Импичмент» будет сама Моника Левински. У сценария, который напишет драматург Сара Берджесс, будет литературная основа: бестселлер Джеффри Тобина «Заговор 1999 года: настоящая история сексуального скандала, который едва не разрушил жизнь президента».

Уже назначена и дата премьеры сериала – 27 сентября 2020 года.

Темы: Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и события в мире кино, Скандалы и разоблачения в мире, Телевизионные сериалы
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