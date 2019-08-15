«Малышка зомби»: мертвый негр тоже может играть в баскетбол

Драма французского режиссера Бертрана Бонелло «Малыша зомби» выйдет в российский прокат 22 августа

Гаити, 1962 год. Безобидного работягу Клервиуса Нарцисса превращают в зомби. Теперь он обречен работать на тростниковых плантациях, но оплошность его хозяев привела к тому, что несчастный начал осознавать, что с ним творится неладное. Пару десятилетий Нарцисс вынужден скитаться в буквальном смысле слова балансировать между жизнью и смертью.

Париж, наши дни. Внучка Клервиуса учится в закрытом элитном заведение. Ее одноклассницы прекрасно воспитаны, но слишком уж привередливы, поэтому не сразу принимают чужестранку в свой круг. К тому же их подозрения, что девочка владеет пугающими обрядами вуду в какой-то момент, вроде, как, являются небезосновательными.

Бертран Бонелло в представлениях не нуждается. Его фильмы «Порнограф» и «Дом терпимости» отличаются поэтизацией порока и смелым смешением жанров. В «Малышке зомби» режиссер увлекается мистикой, отнюдь не ставя своей целью снять тривиальный фильм ужасов. Момент превращения Клервиуса в зомби остается за кадром, а по-настоящему пугающая сцена настигает зрителя уже ближе к финалу. Вместе с тем, режиссер добросовестно блюдет интригу и о том, кто на самом деле побывает в шкуре «малышки зомби», мы не узнаем до последнего момента.

Кажется, Бонелло по-настоящему заворожен таинственными ритуалами вуду. В «Малышке зомби» сбылась его давняя мечта поснимать на Гаити (добиться разрешения было не так-то просто). А в уста внучки зомби он вкладывает публицистично звучащий монолог о красоте гаитянской религии, стирающей границы между миром живых и мертвых. Впрочем, сам тут же и разрушает эту красоту, обнаруживая корыстную подоплеку в действиях колдуна.

«Малышка зомби» - честное и нелицеприятное высказывание о взаимоотношении «цивилизованных» и «примитивных» народов мира на современном этапе. Пока французы третью сотню лет оправдываются за изобретение революции, продолжая при этом мутить воду, гаитянцы педантично подсчитывают ущерб от своей колонизации и умело играют, при случае, на животном страхе европейцев перед колдунами вуду. Цена же всему этому – невинный страдалец, который, как в песне «Запрещенных барабанщиков» «Убили негра», даже будучи мертвым способен сыграть в баскетбол.

Кадр с сайта kinopoisk.ru

