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«Годовщина революции» Дзиги Вертова выйдет через 100 лет после съемок

10:45 16.08.2019
«Годовщина революции» Дзиги Вертова выйдет через 100 лет после съемок
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Столичная премьера извлеченного из небытия и реанимированного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» состоится для широкой публики в киноцентре «Октябрь» 6 сентября.

Таинственно исчезавшую сразу после съемок кариину представит историк кино, реконструктор ленты Николай Изволов. Показ пройдёт под живую музыку в исполнении тапера Филиппа Чельцова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU

С 12 сентября при поддержке проекта КАРО.Арт фильм впервые выйдет в прокат – через 100 лет после создания. Показы пройдут во всех кинотеатрах сети КАРО в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре.

«Годовщина революции» считается первым полнометражным документальным фильмом в истории мирового кино. Картина, снятая в 1918 году, долгое время считалась намеренно утерянной: по одной из версий, её исчезновение связано с одним из героев хроники, Львом Троцким, который в то время являлся в СССР персоной нон грата. События фильма охватывают период с февраля 2017 года (февральская буржуазная революция) до осени 1918 года (начало гражданской войны). Впервые восстановленная картина была показана на фестивале документального кино в Амстердаме в 2018 году, закрытая московская премьера состоялась в мае этого года в рамках ММКФ.
 

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