Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

08:27

Советского и российского режиссера театра и кино, народного артиста СССР Марка Захарова госпитализировали в одну из московских клиник, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, 85-летний худрук театра "Ленком" находится в реанимации. По предварительным данным, у него диагностировали двустороннее воспаление легких, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Официального подтверждения или опровержения данной информации пока не поступало.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком").

Среди самых успешных работ режиссера спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".