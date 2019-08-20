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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

08:27 20.08.2019
Марк Захаров
© KM.RU, Илья Шабардин
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Советского и российского режиссера театра и кино, народного артиста СССР Марка Захарова госпитализировали в одну из московских клиник, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, 85-летний худрук театра "Ленком" находится в реанимации. По предварительным данным, у него диагностировали двустороннее воспаление легких, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Официального подтверждения или опровержения данной информации пока не поступало.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком").

Среди самых успешных работ режиссера спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

Темы: Звезды российского кино, Персоны и события в мире кино, Театральные деятели и персоны в России
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Комментарии читателей
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20.08.2019, 12:07
Гость: Скептик

Опять врете.
В больницу - это не обязательно "в реанимацию".
А скорая - не всегда труповозка.
В больнице он. В больнице.
Смотрите новости по ТВ.
Там иногда не врут.
Здоровья ему...
Говорят, кого заживо хоронят - долго жить будет.
20.08.2019, 09:37
Гость: Титус

Когда был в расцвете лет и творческих сил, то ставил замечательные произведения. А сейчас уже давно не слышал и не видел таких. Но всё равно, он наш "классик" и скорейшего ему выздоровления!
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