Кинопремьера «Я иду искать»: как использовать арбалет в первую брачную ночь

Черная комедия «Я иду искать» выйдет в российский прокат 29 августа

Неотесанная девушка Грейс выходит замуж за богатого наследника производителя настольных игр. Пышная церемония в родовом поместье новоиспеченного супруга ей в тягость. Вечно пьяный шурин откровенно клеится к Грейс, похожая на волчицу тетушка пугает своим испепеляющим взглядом, а прочие члены семейства напрягают своей фальшивой любезностью.

Но все это цветочки по сравнению с тем, что ожидает девушку вместо первой брачной ночью. Людоедские традиции странного семейства подразумевают странный ритуал испытания новичка. На Грейс торжественно объявляется самая настоящая охота, цель которой – продержаться до рассвета, а ставка – больше, чем жизнь.

Хорроры, посвященные игре в прятки со смертельным исхлдом во враждебном доме стали довольно популярными в последние годы. Достаточно вспомнить «Прочь» и «Не дыши». Каждый из них несет в себе нечто большее, нежели леденящий душу квест. «Я иду искать» также ценен своей сверхидеей.

В центре фильма – семья, которая, несмотря на свое внешнее благополучие, изнемогает под гнетом зависимых отношений. Все ее члены повязаны сомнительными ритуалами, которые придуманы непонятно кем и когда. Личных границ здесь ни для кого не существует в принципе.

Внутренняя ущербность, страх и постоянная оглядка на тех, кто старше, приводят к полному отсутствию личной инициативы, алкоголизму, наркомании и прочим побочным эффектам гибридных отношений. Ни вместе, ни порознь они не являются сокрушительной силой. Недаром, даже держа в руках арбалет, один из героев картины потешно ищет в интернете инструкцию по его использованию.

Тем не менее, даже такие прогнившие насквозь отношения таят в себе огромную угрозу для непосвященных. В полной мере это проявляется в бессмысленных и беспощадных брачных церемониалах, которые нередко навязываются будущими «родственничками» женихам или невестам. В лучшем, случае, эти рудименты и атавизмы, отравляют настроение их участников, в худшем – калечат их судьбу или психику. Для кого-то такой последней каплей в чаше терпения может стать безвкусная лента на свадебном лимузине, а для кого-то поездка на рыбалку или пресловутое «кто кого перепьет».

Так что показанные в фильме события, несмотря на свою гипертрофированность и первобытную жестокость, вполне узнаваемые по своей глубинной сути. На фоне этого тотального мракобесия не обремененная условностями простушка Грейс кажется настоящим «лучом цвета в темном царстве». Австралийская актриса Самара Уивиг наделила ее таким недюжинным обаянием, что очень хотелось бы увидеть в будущем Грейс сквозным персонажем целой серии таких же добротных слэшеров.

Кадры с сайта kinopoisk.ru