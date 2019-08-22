Британцы снимут документальный фильм о Владимире Путине

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Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) анонсировал производство трехсерийного документального фильма, посвященный президенту России Владимиру Путину. По данным ТАСС, фильм, дата выхода которого в эфир пока не называется, получит название "Путин: история русского шпиона".

"Чтобы понимать то, что происходит сейчас в мире, необходимо понимать Владимира Путина. Путин показал, что способен оставаться одним из самых значимых политиков XXI века. В нашем фильме мы попробуем разобраться в том, как бывший шпион преобразил политику, и как это повлияло на мир", - прокомментировал проект исполнительный продюсер Джеймс Роган.

В фильме зрителю обещают рассказать как о молодости Путина и периоде его работы в КГБ СССР, так и о 20 годах, которые он провел у власти - в качестве премьер-министра и президента России.

Авторы фильма намерены показать то, как личный опыт будущего президента, а особенно его работа в разведке, отразился на российской государственной политике. Съемки пройдут в России, США, Великобритании, а также ряде европейских стран.

Отмечается, что в фильме появится как сам Путин и его приближенные, так и те, кто сильнее всего влиял на его действия.

В анонсе фильма Путин назван президентом, который поставил себе задачу "снова сделать Россию великой".

«Будучи президентом, Путин решил «сделать Россию вновь великой» и переместить ее на мировую арену. Он пережил трех американских президентов и четырех британских премьер-министров», - резюмирова продюсер проекта.