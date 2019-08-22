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Британцы снимут документальный фильм о Владимире Путине

08:56 22.08.2019
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
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Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) анонсировал производство трехсерийного документального фильма, посвященный президенту России Владимиру Путину. По данным ТАСС, фильм, дата выхода которого в эфир пока не называется, получит название "Путин: история русского шпиона".

"Чтобы понимать то, что происходит сейчас в мире, необходимо понимать Владимира Путина. Путин показал, что способен оставаться одним из самых значимых политиков XXI века. В нашем фильме мы попробуем разобраться в том, как бывший шпион преобразил политику, и как это повлияло на мир", - прокомментировал проект исполнительный продюсер Джеймс Роган.

В фильме зрителю обещают рассказать как о молодости Путина и периоде его работы в КГБ СССР, так и о 20 годах, которые он провел у власти - в качестве премьер-министра и президента России.

Авторы фильма намерены показать то, как личный опыт будущего президента, а особенно его работа в разведке, отразился на российской государственной политике. Съемки пройдут в России, США, Великобритании, а также ряде европейских стран.

Отмечается, что в фильме появится как сам Путин и его приближенные, так и те, кто сильнее всего влиял на его действия.

В анонсе фильма Путин назван президентом, который поставил себе задачу "снова сделать Россию великой".

«Будучи президентом, Путин решил «сделать Россию вновь великой» и переместить ее на мировую арену. Он пережил трех американских президентов и четырех британских премьер-министров», - резюмирова продюсер проекта.

Темы: Великобритания, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 15:50
Гость: Алекс Дорф

Иностранцам обещали компенсировать из бюджета РФ чуть ли не половину средств, затраченных на съемки фильмов в РФ. Англы ушлые ребята. Столетиями пиратствовали на морях, порабощали целые народы, выкачивали ресурсы. Поэтому быстрее всех сориентировались. Бюджет фильма завысят раза в три (отстегнут кому надо), тут же потрафят Путину (а он на лесть падок).
Такое безобразие (я имею ввиду дербан бюджета страны на фактически воровские проекты) еще раз доказывает, что отдавая государству как можно меньше налогов, мы тем самым ограждаем российских чиновников от греха воровать, придумывать воровские схемы, мечтать о наворованном богатстве. Те же, кто платит налоги есть суть соучастники воровства, коррупции, соблазнители увлекающие не окрепшие умы чиновников ко греху и ввергающие их в гиену огненную. Да черт бы с ними, с чиновниками. Пусть горят, они это заслужили. Но ведь и так называемым "законопослушным гражданам" тоже светят муки ада. Как сказал Господь: "А кто соблазнит кого из малых сих, тому было бы лучше не родиться".
Стоит ли из-за какого то быдла страдать? Подумайте.
22.08.2019, 15:39
Гость: SL

А другого то он и не сделал ни чего.
22.08.2019, 13:54
Гость: Alex202

Телекомпания Highly likely.
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