Кикабидзе объяснил поездки грузин в Россию отсутствием гордости

12:24

Вахтангу Кикабидзе опять пришлось опровергать слухи о своих поездках в Россию на выступления.

Напомним, что с 2008-го года, года Россия участвовала в грузино-осетинском конфликте, артист занял непримиримую позицию по отношению к нашей стране. «Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть чувство собственного достоинства, ты не пойдешь, а если нет, то езжай и чисть там грязную обувь», — заявил артист местному изданию «Квирис палитра».

При этом актер подчеркнул, что очень любит граждан России, однако не любит политику страны. «Если бы я мог, я бы там все разрушил, но что я могу сделать один? Требуется много времени, чтобы сломать советский менталитет, но им придется с этим смириться, а фашизм окончательно рухнет», — высказался Кикабидзе.

В июле артист поддержал грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая заявила об отказе от концертов в России.

