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Кикабидзе объяснил поездки грузин в Россию отсутствием гордости

12:24 30.08.2019
Вахтанг Кикабидзе. Фото с сайта kino-teatr.ru
Вахтанг Кикабидзе. Фото с сайта kino-teatr.ru

Вахтангу Кикабидзе опять пришлось опровергать слухи о своих поездках в Россию на выступления.

Напомним, что с 2008-го года, года Россия участвовала в грузино-осетинском конфликте, артист занял непримиримую позицию по отношению к нашей стране. «Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть чувство собственного достоинства, ты не пойдешь, а если нет, то езжай и чисть там грязную обувь», — заявил артист местному изданию «Квирис палитра».

При этом актер подчеркнул, что очень любит граждан России, однако не любит политику страны. «Если бы я мог, я бы там все разрушил, но что я могу сделать один? Требуется много времени, чтобы сломать советский менталитет, но им придется с этим смириться, а фашизм окончательно рухнет», — высказался Кикабидзе.

В июле артист поддержал грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая заявила об отказе от концертов в России.
 

Темы: Грузия, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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30.08.2019, 17:23
Гость: Alex202

"и актер хороший, и певец самобытный"
*
В Грузии нет киностудии? Или его там не снимали?
*
"Артист сказал, что он хорошо относится к русским, но не приемлет политику Кремля"
*
Когда обстреливали градами Цхинвал его волновал источник Боржоми. И он был очень разочарован тем, что русские не приемлют политику Саакашвили. Судя по прокуратуре Грузии, русские были правы, а Буба нет. Или для холопов Саакашвили его критика была делом недопустимым?
30.08.2019, 16:43
Гость: Титус - анонимке

А для не холопа Кремля допустимо военное принуждение целого народа войти в состав русофобской Грузии, внезапный обстрел Цхинвала из "Градов", охота на танках за мирным населением и нападение на российских миротворцев.
30.08.2019, 15:20
Гость: ВАСКЕН

БЕДНЫЕ РОССИЯНЕ,КАК ОНИ ПЕРЕЖИВУТ ОТСУТСТВИЕ ЭТИХ ГОРЕ МУЗЫКАНТОВ И
ПЕРЕВЁРТЫШЕЙ...
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