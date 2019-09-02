«Битва» победила на кинофестивале «Будем жить»

15:21

Названы победители VIII Московского кинофестиваля «Будем жить».

Приз в номинации «Полнометражное игровое кино» приз «За лучший фильм» получила картина «Битва» режиссера Анара Аббасова. «В Центральном доме кино состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля «Будем жить». Победителей определило жюри полнометражного игрового, документального и короткометражного игрового кино. На церемонии были вручены призы победителям, а также состоялся праздничный концерт», - цитирует Агентство «Москва» сообщение пресс-службы фестиваля.

Так, в номинации «Полнометражное игровое кино» приз «За лучший фильм» получила картина «Битва» режиссера Анвара Аббасова. Награду председателя жюри - у фильма «Бык», режиссер Борис Акопов. Специальный диплом «За лучшую операторскую работу» вручен оператору Александру Демьяненко («Битва»).

Также в номинации «Короткометражное игровое кино» приз «За лучший фильм» и денежный приз от «Национального фонда поддержки правообладателей» получила картина «Камбэк» режиссера Евгения Корчагина. В номинации «Документальное кино» приз «За лучший фильм» у картины «Вырваться. История любви» (режиссер - Ольга Аверкиева).

