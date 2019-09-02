]]>
]]>
Главная Кино Новости

«Битва» победила на кинофестивале «Будем жить»

15:21 2.09.2019
«Битва» победила на кинофестивале «Будем жить»
Кадр с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Названы победители VIII Московского кинофестиваля «Будем жить».

Приз в номинации «Полнометражное игровое кино» приз «За лучший фильм» получила картина «Битва» режиссера Анара Аббасова. «В Центральном доме кино состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля «Будем жить». Победителей определило жюри полнометражного игрового, документального и короткометражного игрового кино. На церемонии были вручены призы победителям, а также состоялся праздничный концерт», - цитирует Агентство «Москва» сообщение пресс-службы фестиваля.

Так, в номинации «Полнометражное игровое кино» приз «За лучший фильм» получила картина «Битва» режиссера Анвара Аббасова. Награду председателя жюри - у фильма «Бык», режиссер Борис Акопов. Специальный диплом «За лучшую операторскую работу» вручен оператору Александру Демьяненко («Битва»).

Также в номинации «Короткометражное игровое кино» приз «За лучший фильм» и денежный приз от «Национального фонда поддержки правообладателей» получила картина «Камбэк» режиссера Евгения Корчагина. В номинации «Документальное кино» приз «За лучший фильм» у картины «Вырваться. История любви» (режиссер - Ольга Аверкиева).
 

Темы: Кино в России, Кинофестивали в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.