Нину Ургант возмутили ремейки, которые мешают оставаться актерам легендами

Старейшая российская актриса Нина Ургант отмечает 4 сентября свой 90-летний юбилей

Роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» возвела Нину Ургант в ранг величайших отечественных актрис современности. Не забудем, что и потрясающая песня из этого фильма тоже звучит в оригинале с ее вокалом. А ведь было у Нины Ургант еще немало знаковых ролей. В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров». Среди ее лучших киноролей – Мать («Вступление», 1962), Люся («Я родом из детства», 1966), Миленина («Премия», 1974), Нина Николаевна («Вы мне писали», 1976).

Последней киноработой Нины Ургант стала Ошкинчиха в фильме 2008 года «Азиат». Через некоторое время ей был поставлен страшный диагноз – болезнь Паркинсона, и актриса практически перестала появляться на людях. Восемь лет назад онаа начала замечать шум в голове, быструю утомляемость.

О своем недуге Нина Ургант решилась рассказать в 2014 году. «Я всегда была сильной, а сейчас… Не хочу быть обузой для своих родных», - сетовала она. Но родственники не оставили артистку в беде и отвезли ее на обследование в Израиль, где Ургант поставили на ноги. «До поездки сама не ходила, меня возили на коляске. А там, представляете, начала подниматься, даже разочек искупалась», - радовалась актриса.

Сейчас Нина Ургант находится в здравом уме и твердой памяти. «Она себя чувствует как женщина, которой исполняется 90 лет, - рассказал Телепрограмме ее сын Андрей Ургант. – Что касается мозгов – все, вообще, отлично. Она в здравом уме и твердой памяти. Немножко не хватает сил уже – люди слабеют с годами. Конечно, она не выходит, но себя обслуживает сама. Так что она у нас крепкая, это старая закалка!»

С актрисой постоянно находится домработница, которую Ургант очень любит угощать. «Знаете, мама сейчас много общается с книгами, - продолжает Андрей Ургант. – Она восполняет весь тот запас знаний, который оказался ей недоступен во времена юности и зрелости. Раньше и времени-то читать не было. Сначала была оккупация, поэтому она даже недополучила образование: как вы понимаете, 4 года не было школы. А потом она стала действующей артисткой и довольно быстро превратилась в известную, знаменитую и востребованную — поэтому тоже не было времени читать. А сейчас она обложена книгами и проглатывает их, выдавая очень точные и интересные оценки и прочитанному, и авторам. Например, Довлатов ей очень понравился. Она сказала: «Вот. Это – настоящий русский писатель!»».

В последнее время Нина Ургант редко выходит в свет. «Но это потому, что она – женщина, известная женщина, которая постарела и хочет, чтобы ее запомнили красавицей, хочет остаться легендой, - объясняет ее сын. – К слову, она очень негативно отнеслась к тому, что сняли вторую часть «Иронии судьбы или С легким паром». Вдруг появилась эта картина, вдруг появился Мягков, уже старый, крашеный… Она говорит: «Ну, что?.. Зачем он это?..» А вот Лия Ахеджакова отказалась играть. Сказала, что есть легендарный фильм с молодым Мягковым, молодой польской чудесной актрисой – вот это было кино! А когда начинаются все эти ремейки… Нет-нет, артисты должны оставлять по себе легенды. Тем более, легендарные женщины!»

Юбилей актриса встретит в семейном кругу. «Поздравлять мы ее будем сообразно ее возрасту, - говорит Андрей Ургант. – Соберемся узким кругом дома, посидим, съедим торт, приедет внук ее в два часа – у него вечером уже съемки. Я приду с утра, вечером кто-то из театра зайдет, поздравит ее, подарит почетную грамоту за выслугу лет…Примерно так».

С 90-летием Нину Ургант поздравил президент России Владимир Путин, высоко оценив ее актерское мастерство и преданность делу. «Примите сердечные поздравления с юбилейным Днём рождения. Большой и щедрый талант, несравненное актёрское мастерство и безграничная преданность избранному делу снискали вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую, искреннюю любовь зрителей», - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Кадры с сайта kino-teatr.ru

