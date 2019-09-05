Кинопремьера «Оно-2»: я неудачник, но я владею силой

Фильм ужасов по мотивам произведений Стивена Кинга «Оно-2» вышел в российский прокат 5 сентября

Инфернальный клоун Пеннивайз возвращается в маленький городок Дерри каждые 27 лет. После одержанной над ним в фильме «Оно» победы «Клубом неудачников» его повязанные члены разъехались кто куда. И лишь темнокожий Майк остался на своем посту, работая помощником библиотекаря и выуживая любую информацию о том, как же все-таки можно окончательно одолеть вездесущее зло.

Спустя 27 лет Пеннивайз пробуждается от спячки и вновь начинает вероломно убивать горожан. Бдительный Майк немедленно вызывает всю честную компанию на малую родину. Не каждый может себе позволит вот так вот запросто взять – и сорваться с насиженных мест. Например, рассудительный Билл стал востребованным сценаристом, а зубоскал Риччи – популярным стедапером. Но детские идеалы с клятвами на крови оказываются сильнее – и «Клуб Неудачников» собирается вновь, чтобы дать достойный отпор вконец обнаглевшему клоуну.

Вариант досуга в стиле «сидеть-дрожать-бояться» подходит далеко не для всех любителей кино. Тем не менее, создателям обновленной версии «Оно» удалось добиться, чтобы их детище выбралось из зрительского гетто, присущего хоррорам. «Оно» поставил несколько кассовых рекордов и содержал ряд зацепок для того, чтобы и вторая часть повторила его успех.

Прежде всего, «Оно-2» изначально задумывался не как сиквел оригинальной ленты, а как ее полноценное продолжение. В финале первой части четко проговаривалось, что новая встреча с Пеннивайзом состоится в том же месте в тот же час, но 27 лет спустя. Оставалось лишь не ошибиться с актерским составом для повзрослевших борцов с нечистью, и он вышел поистине звездным. Достаточно того, что Билла играет многоликий Джеймс МакЭвой из «Сплита», а его союзницу Беверли – чопорная Джессика Честейн из «Багрового пика».

Несмотря на то, что продолжение длится почти три часа, время пролетает незаметно. Столь внушительный хронометраж оправдан обилием ключевых персонажей, о каждом из которых нужно было рассказать сначала историю социализации, а потом обозначить контры борьбы с персональными демонами. Плюс продолжение насыщено детскими флешбеками, большая часть которых не фигурировала в «Оно».

Вроде как, нас подвели, к окончательному и бесповоротному финалу, тем не менее, загадки все же остались. Главная из них – мы так и не узнали предысторию Пеннивайза, хотя серьезная попытка ее рассказа во второй части все же предпринимается. Это верный признак того, что мерзкий лицедей – не сущность, а лишь оболочка детских страхов и «скелетов шкафу». Силу для борьбы с ними придает постоянное ощущение себя неудачником. Ведь даже если ты успешен в социальном плане, твое глубинное недовольство собой не дает тебе стоять на месте и побуждает постоянно двигаться дальше.

Сложнее с городком Дерри как воплощением убогого провинциального застоя, характерного для многих провинциальных населенных пунктов. Понятно, что Пеннивайз – это квинтэссенция не только теневых сторон героев, но и насквозь прогнившего менталитета горожан, одолеть который гораздо сложнее. Так что самым страшным эпизодом «Оно 2» стоит признать не постановочные кошмары, а мимолетное появление постаревшей дочери аптекаря, которая внутренне не изменилась ни на йоту.

Кадр с сайта kinopoisk.ru