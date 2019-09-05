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Кинопремьера «Оно-2»: я неудачник, но я владею силой

20:36 5.09.2019 , Денис Ступников

Фильм ужасов по мотивам произведений Стивена Кинга «Оно-2» вышел в российский прокат 5 сентября

Инфернальный клоун Пеннивайз возвращается в маленький городок Дерри каждые 27 лет. После одержанной над ним в фильме «Оно» победы «Клубом неудачников» его повязанные члены разъехались кто куда. И лишь темнокожий Майк остался на своем посту, работая помощником библиотекаря и выуживая любую информацию о том, как же все-таки можно окончательно одолеть вездесущее зло.

Спустя 27 лет Пеннивайз пробуждается от спячки и вновь начинает вероломно убивать горожан. Бдительный Майк немедленно вызывает всю честную компанию на малую родину. Не каждый может себе позволит вот так вот запросто взять – и сорваться с насиженных мест. Например, рассудительный Билл стал востребованным сценаристом, а зубоскал Риччи – популярным стедапером. Но детские идеалы с клятвами на крови оказываются сильнее – и «Клуб Неудачников» собирается вновь, чтобы дать достойный отпор вконец обнаглевшему клоуну.

Вариант досуга в стиле «сидеть-дрожать-бояться» подходит далеко не для всех любителей кино. Тем не менее, создателям обновленной версии «Оно» удалось добиться, чтобы их детище выбралось из зрительского гетто, присущего хоррорам. «Оно» поставил несколько кассовых рекордов и содержал ряд зацепок для того, чтобы и вторая часть повторила его успех.

Прежде всего, «Оно-2» изначально задумывался не как сиквел оригинальной ленты, а как ее полноценное продолжение. В финале первой части четко проговаривалось, что новая встреча с Пеннивайзом состоится в том же месте в тот же час, но 27 лет спустя. Оставалось лишь не ошибиться с актерским составом для повзрослевших борцов с нечистью, и он вышел поистине звездным. Достаточно того, что Билла играет многоликий Джеймс МакЭвой из «Сплита», а его союзницу Беверли – чопорная Джессика Честейн из «Багрового пика».

Несмотря на то, что продолжение длится почти три часа, время пролетает незаметно. Столь внушительный хронометраж оправдан обилием ключевых персонажей, о каждом из которых нужно было рассказать сначала историю социализации, а потом обозначить контры борьбы с персональными демонами. Плюс продолжение насыщено детскими флешбеками, большая часть которых не фигурировала в «Оно».

Вроде как, нас подвели, к окончательному и бесповоротному финалу, тем не менее, загадки все же остались. Главная из них – мы так и не узнали предысторию Пеннивайза, хотя серьезная попытка ее рассказа во второй части все же предпринимается. Это верный признак того, что мерзкий лицедей – не сущность, а лишь оболочка детских страхов и «скелетов шкафу». Силу для борьбы с ними придает постоянное ощущение себя неудачником. Ведь даже если ты успешен в социальном плане, твое глубинное недовольство собой не дает тебе стоять на месте и побуждает постоянно двигаться дальше.

Сложнее с городком Дерри как воплощением убогого провинциального застоя, характерного для многих провинциальных населенных пунктов. Понятно, что Пеннивайз – это квинтэссенция не только теневых сторон героев, но и насквозь прогнившего менталитета горожан, одолеть который гораздо сложнее. Так что самым страшным эпизодом «Оно 2» стоит признать не постановочные кошмары, а мимолетное появление постаревшей дочери аптекаря, которая внутренне не изменилась ни на йоту.

Кадр с сайта kinopoisk.ru

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Комментарии читателей
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05.09.2019, 21:38
Гость: уехх

Согласно замыслу, Стивен Кинг писал не роман, а сценарий. Пеннивайз - это инопланетный паук-пришелец, который использует галлюциногены и питается мозговой тканью людей. Но эта фантастическвя линия придумана для удержания внимания к повествованию, где главной идеей является дружба. Это собственные личные настальгические переживания Кинга, компиляция его детских воспоминаний. Там много житейских линий, ктторые многие могли не заметить по причине ожидания киношной клубнички. Сам читал ОНО лет 20 назад, многое забылось под другими схожими мюжетами противосточния с нечистью других авторов и самого Кинга.
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