Надежда Михалкова и Виктория Исакова стали Заслуженными артистками России

14:45

Указ о присвоении звания Заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой подписал глава РФ Владимир Путин.

Такой документ уже опубликован на сайте правовой информации. В нем говорится: «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации»: Исаковой Виктории Евгеньевне - артистке, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», Михалковой Анне Никитичне - артистке, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»».

Анна Михалкова - российская актриса и телеведущая. С 2005-го года известна как ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши!». Фильмография актрисы насчитывает более 50 картин, среди них «Сибирский цирюльник», «Первая любовь», «Ревизор» и другие. Лауреат премии «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Живи и помни» (Александр Прошкин, 2008). Старшая дочь кинорежиссера Никиты Михалкова.

Виктория Исакова - российская актриса театра и кино. Известна ролью Марины Цветаевой в фильме «Зеркала» (Марина Мигунова, 2013).

