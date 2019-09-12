По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал

12:29

Роман Стивена Кинга «Институт», совсем недавно опубликованный на английском языке, превратят в сериал.

Книга посвящена 12-летнему мальчику Люку Эллису, который остается сиротой после того, как его родителей убивают. Самого Люка похищают, и он оказывается в «Институте» - пространстве, где проводят эксперименты над детьми с особыми способностями, такими как телепатия и телекинез. Люк пытается сбежать.

Сценаристом и продюсером проекта станет Дэвид Э.Келли, работавший над сериалом «Большая маленькая ложь», а режиссером - Джек Бендер («Клан Сопрано», пятый и шестой эпизоды шестого сезона «Игры престолов»), сообщает РИА Новости. Права на экранизацию романа купила компания Spyglass. Дата выхода сериала и прочие подробности пока не разглашаются.

Неделю назад на российские экраны вышла экранизация Кинга «Оно 2». Вскоре выйдет новый фильм по мотивам произведений «короля ужасов» «Доктор сон».

