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По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал

12:29 12.09.2019
По свежему роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал
Стивен Кинг с женой Табитой. Фото с сайта kinopoisk.ru

Роман Стивена Кинга «Институт», совсем недавно опубликованный на английском языке, превратят в сериал.

Книга посвящена 12-летнему мальчику Люку Эллису, который остается сиротой после того, как его родителей убивают. Самого Люка похищают, и он оказывается в «Институте» - пространстве, где проводят эксперименты над детьми с особыми способностями, такими как телепатия и телекинез. Люк пытается сбежать.

Сценаристом и продюсером проекта станет Дэвид Э.Келли, работавший над сериалом «Большая маленькая ложь», а режиссером - Джек Бендер («Клан Сопрано», пятый и шестой эпизоды шестого сезона «Игры престолов»), сообщает РИА Новости. Права на экранизацию романа купила компания Spyglass. Дата выхода сериала и прочие подробности пока не разглашаются.

Неделю назад на российские экраны вышла экранизация Кинга «Оно 2». Вскоре выйдет новый фильм по мотивам произведений «короля ужасов» «Доктор сон».
 

Темы: Очень страшное кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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