Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк в коме не могут прооперировать

12:31

Данные о тяжелом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк пока официально не подтверждены.

Тем не менее, продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин подтвердил «КП», что актриса находится в больнице, медики ввели ее в искусственную кому. Также, по словам продюсера, подтвердился и диагноз, который изначально сообщил журнал «Тайны звезд». Это глиобластома – одна из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга, ставшая причиной смерти Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского и Александра Непомнящего.

Специалисты по онкозаболеваниям утверждают, что глиобластома неизлечима, и пятилетний прогноз жизни таких пациентов считается наилучшим. «Главная сложность глиобластомы в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры невозможно. Обычно такая опухоль на 2-3 сантиметра больше, чем врач видит с помощью КТ (компьютерной томограммы) или МРТ (магниторезонансной томографии), - объяснил kp.ru нейрохируг Вячеслав Рак, сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского, который специализируется на заболеваниях головного мозга. – Если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет.

Поэтому при таком заболевании редко используется оперативное вмешательство, чаще – комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая. Только так можно продлить жизнь человеку. К сожалению, победить эту опухоль практически невозможно, и пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты».

