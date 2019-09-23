«Игра престолов» и «Чернобыль» стали триумфаторами премии Emmy

11:49

Церемония вручения наград американской телеакадемии Emmy состоялась в Лос-Анджелесе в 71-й раз 22 сентября.

Трансляция церемонии прошла на телеканале Fox. В номинации «Лучший драматический сериал» одержал победу финальный сезон сериала «Игра престолов», сообщает РЕН ТВ. Примечательно, что он получил награду в четвертый раз. С ним конкурировали сериалы «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Прощальный, восьмой сезон американского сериала «Игра престолов» вышел на экраны в апреле. Франшиза стала самой титулованной за всю историю награды телеакадемии США, но при этом петицию с требованием переснять его подписали около двух миллионов зрителей.

Не был обойден вниманием организаторов премии и очень популярный телепроект последнего времени «Чернобыль». Историческая драма о подвиге ликвидаторов радиации снискала сразу три награды в своей номинации как лучший мини-сериал, а также за режиссуру и сценарий. Ленту производили два телеканала в США и Великобритании.

Премию Emmy именуют прайм-тайм-премией, так как она вручается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы наиболее азартного просмотра.

