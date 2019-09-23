]]> ]]>
Главная Кино Новости

«Игра престолов» и «Чернобыль» стали триумфаторами премии Emmy

11:49 23.09.2019
«Игра престолов» и «Чернобыль» стали триумфаторами премии Emmy
Кадр из сериала «Игра престолов» с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Церемония вручения наград американской телеакадемии Emmy состоялась в Лос-Анджелесе в 71-й раз 22 сентября.

Трансляция церемонии прошла на телеканале Fox. В номинации «Лучший драматический сериал» одержал победу финальный сезон сериала «Игра престолов», сообщает РЕН ТВ. Примечательно, что он получил награду в четвертый раз. С ним конкурировали сериалы «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Прощальный, восьмой сезон американского сериала «Игра престолов» вышел на экраны в апреле. Франшиза стала самой титулованной за всю историю награды телеакадемии США, но при этом петицию с требованием переснять его подписали около двух миллионов зрителей.

Не был обойден вниманием организаторов премии и очень популярный телепроект последнего времени «Чернобыль». Историческая драма о подвиге ликвидаторов радиации снискала сразу три награды в своей номинации как лучший мини-сериал, а также за режиссуру и сценарий. Ленту производили два телеканала в США и Великобритании.

Премию Emmy именуют прайм-тайм-премией, так как она вручается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы наиболее азартного просмотра.
 

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.09.2019, 12:55
Гость: лебедь-личному опыту

за что дали статуэтку? За пропаганду порнографии и отсутствие христианских ценностей. "Игра престолов"-отвратительный сериал ,все герои какие-то мерзкие,злые, христианской культуры вообще нет.Масонская муть и заказ масонов. ДОГАДАЙТЕСЬ КОГО ПОД "ВРАГАМИ С СЕВЕРА" ОНА ПОДРАЗУМЕВАЮТ? Хотя о вкусах не спорят,к примеру принц Вильям- сын принцессы Дианы и Чарльза,со свое супругой называет "Игру престолов",своим любимым сериалом. Кому-то нравится.
23.09.2019, 12:27
Гость: личный опыт

что одно, что второе - полная ерунда для публики, страдающей размягчением мозгов. Особенно "Чернобыль".
]]>
Загрузка...

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.