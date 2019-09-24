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В новом «Простоквашино» появилась своенравная подруга Печкина

11:56 24.09.2019
В новом «Простоквашино» появилась подруга Печкина
Стоп-кадр из мультфильма

Новая серия «Простоквашино» вышла на интернет-канале «Союзмультфильма» 24 сентября.

В двадцатом, юбилейном, выпуске «Маргарита Мегеровна» перезапущенного мультсериала появилась новая – одноименная – героиня. Это няня Веры Павловны, ставшая подругой почтальона Печкина.

Озвучкой персонажа занималась народная артистка России Татьяна Васильева. «Это блондинка средних лет совсем не похожая на добрую няню, это очень волевая дама, как говорят, «с характером»», - передает РБК сообщение «Союзмультфильма». Маргарита Егоровна (так в действительности зовут героиню) в прошлом – заслуженный учитель. Своими авторитарными методами она вносит сумятицу в размеренную жизнь обитателей Простоквашина.

Прототипом героини стала Тетя Тамара – строгий полковник в отставке из сказки Эдуарда Успенского «Тетя Дяди Федора«Тетя Дяди Федора». Она такая же своенравная и властная, и сама знает, как лучше поступать в любой ситуации.

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