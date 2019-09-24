Грозная славянская правда Александры Бортич

Одной из самых перспективных современных актрис Александре Бортич исполнилось 24 сентября 25 лет

Как, ей всего 25? Эти слова невольно срываются с губ при взгляде на обширную фильмографию актрисы из тридцати с лишним позиций. Надо отдать актрисе должное, проходных ролей здесь не так уж много. Первое же ее появление на экране в арт-хаусной ленты Нигины Сайфуллаевой вызвало восторженные отзывы у критиков.

Массовый же зритель заметил Бортич уже в следующей ее работе «Духless 2». Здесь влюбленная героиня Алена, не задумываясь, жертвует собой ради высокомерного топ-менеджера Макса, распутывающего сложное дело. Подобная честность, прямота и великодушие свойственны и самой Александре Бортич, имеющей, как известно, белорусское происхождение.

Корни актрисы помогли ей достоверно сыграть полоцкую княжу Рогнеду в неоднозначном фильм о князе Владимире «Викинг». Зрители фильма много пеняли на натуралистические сцены киноэпопеи с участием Бортич. Но дело в том, что она отдает Владимиру самое дорогое – свою невинность, а поэтому, согласно суровым законам того времени, обязана покориться своему мужчине – пусть он и берет ее силой. Но как натура цельная и вольнолюбивая Рогнеда не может покориться до конца, отсюда и ее метания. Эту грозную славянскую правду Бортич передала крайне достоверно.

Ради интересных ролей Александра Бортич и сама готова идти на феноменальные жертвы. Так, ради роли в очень успешной российской комедии «Я худею» хрупкая, как Дюймовочка, актриса была вынуждена набрать за рекордно короткий срок 20 килограммов. Так что она в реальном времени и толстела и худела вместе со своей экранной Анной Куликовой.

«Когда прочитала сценарий фильма «Я худею», поняла, что он настолько крутой... У меня даже не возникло вопросов — делать это или нет, соглашаться или нет. Просто – да и все», - рассказывала потом Александра Бортич в интервью ТАСС. После «Я худею» к головокружительным метаморфозам ей не привыкать. Так, в другой комедии «Миллиард» Александра Бортич, которая на глазах у зрителей превращается из канцелярской крысы в отвязную металлистку. В этом ей наверняка помогла дружба с байкерами и увлечение тяжелым роком.

Любимыми жанрами самой актрисы являются не только комедии, но и фильмы ужасов. В прошлом году, который вообще выдался для Бортич крайне плодотворным, она снялась в мистическом триллере «Проводник» в роли посредницы между миом живых и мертвых, разыскивающей свою пропавшую сестру-близнеца Так что задача вновь усложнилась, и артистка (в весьма кровавом и психологически взвинченном) сыграла две полярных роли – неуправляемой бестии и взыскательной скромницы.

Александре Бортич удалось вытягивать и довольно безнадежные проекты. Взять печально известный сериал «Филфак», шедший на ТНТ в 2017 году. С афиш на нас взирала исполнительница главной роли Лены Александра Бортич, прикрывающая грудь увесистой книгой. Поскольку фолиант почему-то имел пустые страницы и был искусно подогнан под цвет кожи, он легко мог вызвать у невнимательного зрителя фривольную ассоциацию эротического характера. Впечатление добивал претенциозный слоган: «Для тех, кто видит книгу».

По сюжету, трепетный Миша Соломонов безнадежно влюблен в красавицу Лену. Та отдает предпочтение туповатому альфа-самцу Боре с факультета физвоспитания. Однако, оставшись без жилья, она вынуждена принять предложение безотказного Миши поселиться на время в его просторной квартире. «Филфак» - это чудовищная профанация филологии, ведь сериал прямо пестрит кощунственными словосочетаниями, типа «вяловатый Гамлет» из чудовищного доклада Лены. Впрочем, и персонажи сами такие же вялые, и лишь игра Саши Бортич и Ефима Шифрина хоть как-то оживляют общую картину.

Сейчас Александра Бортич старается дозировать свое появление на экране, поэтому подходит к выбору ролей довольно избирательно. Вскоре мы ее увидим в криминальном фильме «Квартет» и в военной драме «Третий пункт протокола».

Кадр с сайта kino-teatr.ru