Александру Друзю позволили вернуться в «Что? Где? Когда?» после скандала

15:21

Завсегдатай телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь получил разрешение вернуться в проект после осенний серии от производителя программы – телекомпании «Игра».

В компании благосклонно восприняли факт извинений игрока из-за скандала с предполагаемой попыткой подкупа главного редактора телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера, а также учли срок давности конфликта, сообщает Интерфакс. Пока же до конца сезона вместо Друзя в команде Виктора Сиднева будет играть Инна Семенова.

Поимо команды Сиднева, в осенних играх попытают удачи команды Константина Рудера, Ивана Жаркевича, Елены Потаниной и Бориса Белозерова. Выигравшая последней команда сможет сыграть в зимней серии игр. За ходом состязаний можно будет наблюдать по субботам в прямом эфире «Первого канала».

Напомним, что в середине февраля этого года Первый канал и производители программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» приняли решение об отстранении на неопределенный срок редактора Ильи Бера и знатока Александра Друзя от участия в передачах. Причиной стал пост Бера в Живом журнале о попытке подкупа со стороны Друзя. Редактор поведал, что накануне съемок программы в ноябре 2018 года Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

Бер зафиксировал телефонный разговор с Друзем, во время которого «сдал вопросы игроку, и он на них сыграл». Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его в качестве игрока «Что? Где? Когда?». Но в итоге отстранены от игры оказались оба.

