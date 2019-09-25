Близкие убитых в ходе премьеры «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»

14:45

Близкие зрителей, расстрелянных в 2012 году в кинотеатре Колорадо в ходе премьеры фильма «Темный рыцарь. Возрождение легенды», направили компании Warner Bros. ноту протеста.

В открытом письме они выразили озабоченность в связи с демонстрацией насилия в новой ленте «Джокер», сообщает ТАСС. «Мы пришли в замешательство, узнав, что в фильме «Джокер» главный персонаж [склонный к насилию] показан с вызывающей сочувствие предысторией, - говорится в письме. - Мы не отрицаем ваше право на свободу самовыражения. Однако, как знает любой зритель кинокомиксов, с большой силой приходит большая ответственность. Поэтому мы призываем вас присоединиться к нашим усилиям по созданию безопасного общества, где будет меньше огнестрельного оружия».

Отвечая на это послание, сотрудники Warner Bros. заверили, что их фильм не пропагандирует насилие. «Ни персонаж Джокера, ни сам фильм не служат оправданием насилия любого рода, - говорится в ответе. - Киностудия, режиссер и кинолента не пытаются показать Джокера героем».

Массовый расстрел на премьере «Темного рыцаря» в городе Аурора случился в ночь на 20 июля 2012 года в одном из кинозалов кинотеатра Century 16 Movie. Бойню развязал 24-летний Джеймс Холмс, назвавший себя после задержания Джокером – одним из врагов Бэтмена по сюжету фильма. Стремясь быть похожим на свою «ролевую модель», маньяк перекрасил свои волосы в огненно рыжий цвет и скрыл свое лицо под противогазом, после чего распылил в кинозале слезоточивый газ и расстрелял зрителей. Жертвами преступления стали 12 человек, еще около 60 получили ранения. 23 июля того же года Холмс впервые предстал перед судом. В результате компании Warner Bros. пришлось выплачивать семьям убитых и пострадавших $1 млн.

Российская премьера «Джокера» назначена на 3 октября 2019 года.

