Путин, Медведев и Лукашенко поздравили Басилашвили с юбилеем

12:45

Олег Басилашвили в день своего 85-летия 26 сентября получил поздравления от первых лиц России и Белоруссии.

Актера поздравили российский президент и премьер-министр Владимир Путин и Дмитрий Медведев, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Своим талантом вы заслужили искреннюю любовь многих поколений зрителей, по праву вошли в число признанных мастеров, мэтров театральной сцены и кинематографа. Глубокого уважения достойны ваша личная порядочность, принципиальность, верность высокому искусству, культуре и профессии, которую Вы храните в своем сердце», - подчеркнул Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Дмитрия Медведев восхитился открытостью и неравнодушием, свойственными таланту Олега Басилашвили. «Каждый ваш образ - точный, честный портрет не просто человека, но и целой эпохи, - отметил Медведев. - Ваши герои - сложные и неоднозначные, но при этом абсолютно естественные и живые. Ими восхищаются, с ними спорят, их считают реальными современниками. Ведь вы не просто исполнитель, но и создатель своих ролей, их соавтор и сорежиссер».

Александр Лукашенко сделал в своем поздравлении упор на то, что в Белоруссии прекрасно знают и любят яркие роли Олега Басилашвили. «Вы принадлежите к выдающейся плеяде актеров, без которых трудно представить современное сценическое искусство, - говорится в поздравлении белорусского президента. – Уникальный талант и высокое профессиональное мастерство позволили вам сыграть в любимых многими поколениями фильмах яркие характерные роли, которые покорили сердца миллионов зрителей».

