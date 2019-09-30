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Министерство культуры создало единую базу данных по господдержке фильмов

17:03 30.09.2019
Министерство культуры запустило единую базу данных по господдержке фильмов
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство культуры совместно с Фондом кино объявили об открытии базы данных с данными об объемах государственных инвестиций в съемки фильмов в сопоставлении с их успешностью в прокате.

Цель базы - обнародование недоступной ранее информации, включая финальные бюджеты лент. При этом участники рынка закономерно сомневаются в возможности полной прозрачности киноиндустрии. Об инициативе поведали «Коммерсанту» министр культуры Владимир Мединский и глава Фонда кино Вячеслав Тельнов. Базу запустят на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В нее собираются включить сведения об объемах и условиях господдержки по линии Минкульта и Фонда кино с 2015 года. По оценке Тельнова, затраты на базу составили порядка 3 000 000 рублей, но обслуживают ее штатные сотрудники Фонда.

В базе присутствует информация о 520 кинопроектах 255 компаний. Самой внушительной по объему господдержки с 2015 года оказалась студия СТВ под управлением Сергея Сельянова. Начиная с 2015 года в прокат вышло 17 ее фильмов, на производство которых было выделено 165 млн руб. возвратных и 921,3 млн руб. безвозвратных государственных средств. Суммарные сборы этих фильмов в прокате составили 5,84 млрд руб.

Из других лидеров стоит выделить студию «Тритэ» Никиты Михалкова (три фильма; 50 млн руб. возвратных и 992 млн руб. безвозвратных средств; 5,17 млрд руб. сборов) и Bazelevs Тимура Бекмамбетова (десять фильмов; 299 млн руб. возвратных и 740 млн руб. безвозвратных средств; 3,81 млрд руб. сборов).

Согласно базе, 17 компаний не вернули часть средств, вложенных в 18 проектов. Общий объем возвратных средств, которые они получили, составил 312 млн руб., безвозвратных — 514 млн руб. Львиную долю средств из этих проектов получил фильм «Герой» 2016 года с Димой Биланом компании «Медиа Арт Студио» - 110 млн руб. возвратных и 30 млн руб. безвозвратных.

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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