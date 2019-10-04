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Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в плохом свете

15:18 4.10.2019
Стоп-кадр из видео
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Президент России Владимир Путин выступил против того, чтобы Украина на российских телеканалах выставлялась в невыгодном свете. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ на жалобу киевского политолога Михаила Погребинского.

"У нас в Украине смотрят российские федеральные каналы. Ну, в особенности популярны политические ток-шоу. Жалуются, что Украина выставляется на некоторых каналах и программах в непопулярном свете. Этой проблемы не избежала и программа Владимира Соловьева. Не кажется ли вам, что пора поменять редакционную политику или линию", - приводит слова Погребинского КП.

Владимир Путин согласился, что  СМИ не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. "Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе", - добавил российский президент.

По его мнению, в программах нужно ввести некоторые изменения. При этом редакционную политику центральных российских каналов Путин охарактеризовал как независимую.

Ведущая программы "60 минут" на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева ответила главе государства. "Никогда не делаем это специально", написала она в телеграм-канале.

 

Темы: Отношения России и Украины, Телевидение и его влияние на общество в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.10.2019, 21:08
Гость: Zahar

"Главными ведущими являются ведущие журналисты Дмитрий Киселёв, Владимир Соловьёв, Ольга Скабеева, являются суперпрофессиональными журналистами - пропагандистами в хорошем смысле слова."
Может вы ошиблись, пропагандо..ми в очень плохом смысле этого слова.
04.10.2019, 21:05
Гость: Кот Мурр

Да нет,просто ему доложили,что украинская тема постоянно мусолимая на Кагал-ТВ уже всем опротивела и наоборот настраивает людей.
04.10.2019, 21:02
Гость: Кот Мурр

Ай,бЯда,бЯда!
.
О чём теперь киселёвцам трындеть с утра до ночи?
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