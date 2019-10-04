Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в плохом свете

15:18

Президент России Владимир Путин выступил против того, чтобы Украина на российских телеканалах выставлялась в невыгодном свете. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ на жалобу киевского политолога Михаила Погребинского.

"У нас в Украине смотрят российские федеральные каналы. Ну, в особенности популярны политические ток-шоу. Жалуются, что Украина выставляется на некоторых каналах и программах в непопулярном свете. Этой проблемы не избежала и программа Владимира Соловьева. Не кажется ли вам, что пора поменять редакционную политику или линию", - приводит слова Погребинского КП.

Владимир Путин согласился, что СМИ не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. "Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе", - добавил российский президент.

По его мнению, в программах нужно ввести некоторые изменения. При этом редакционную политику центральных российских каналов Путин охарактеризовал как независимую.

Ведущая программы "60 минут" на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева ответила главе государства. "Никогда не делаем это специально", написала она в телеграм-канале.