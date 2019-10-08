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Дело Кирилла Серебренникова передумали возвращать в прокуратуру

17:39 8.10.2019
Дело Кирилла Серебренникова передумали возвращать в прокуратуру
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
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По инициативе Московского городского суда был отменен возврат в прокуратуру резонансного дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

Мосгорсуд возвратил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в другом составе суда. Таким образом, ходатайство прокуратуры на этот счет было удовлетворено.

Не далее как 11 сентября Мещанский суд Москвы вернул дело в прокуратуру из-за нарушений и снял с фигурантов дела подписку о невыезде. Однако Мосгорсуд отменил его решение в части возврата дела генпрокурору, сообщает Интерфакс. Параллельно государственный обвинитель Михаил Резниченко также просил отменить снятие с подсудимых подписок о невыезде, но суд эту просьбу отклонил.

Мещанский суд полагает, что в обвинительном заключении были неустранимые в рамках судебного следствия нарушения, а также противоречия, препятствующие вынесению приговора. Например, в заключении не было точных сведений о том, какие мероприятия проекта «Платформа» не были проведены и как занижалась стоимость состоявшихся.

Кроме того, судья Ирина Аккуратова заметила, что следствие допустило ошибку в подсчете вмененной подсудимым суммы хищений и не указало, какие именно творческие и финансовые отчеты «Седьмой студии» не соответствовали действительности.
 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Резонансные судебные процессы в России, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Театр в России
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