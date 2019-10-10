Заворотнюк доставлена в инвалидном кресле в клинику для тяжелобольных

13:33

Выписавшись из Европейского медицинского центра, российская актриса Анастасия Заворотнюк немедленно была доставлена в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов.

Болезнь у артистки прогрессирует, поскольку у нее развился парез правой части тела, парализовало правую руку. Передвигаться сама Заворотнюк не способна. Предписаны актрисе эрготерапия и специальные водные процедуры.

Самые близкие Заворотнюк люди по-прежнему не комментируют ее состояние. Однако постоянно находятся доброхоты, которые сообщают какие-то подробности СМИ на условиях анонимности.

Один из них утверждает, что актрису якобы вывезли из Европейского медицинского центра в инвалидной коляске. «Голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела», — рассказали собеседники издания «Дни.Ру».

