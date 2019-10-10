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Заворотнюк доставлена в инвалидном кресле в клинику для тяжелобольных

13:33 10.10.2019
Заворотнюк доставлена в инвалидном кресле в клинику для тяжелобольных
Фото с сайта kino-teatr.ru

Выписавшись из Европейского медицинского центра, российская актриса Анастасия Заворотнюк немедленно была доставлена в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов.

Болезнь у артистки прогрессирует, поскольку у нее развился парез правой части тела, парализовало правую руку. Передвигаться сама Заворотнюк не способна. Предписаны актрисе эрготерапия и специальные водные процедуры.

Самые близкие  Заворотнюк люди по-прежнему не комментируют ее состояние. Однако постоянно находятся доброхоты, которые сообщают какие-то подробности СМИ на условиях анонимности.

Один из них утверждает, что актрису якобы вывезли из Европейского медицинского центра в инвалидной коляске. «Голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела», — рассказали собеседники издания «Дни.Ру».
 

Темы: Анастасия Заворотнюк, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Онкологические заболевания и борьба с ними
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