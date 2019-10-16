Звезду сериала «Солдаты» обвинили в краже в фитнес-центре

16:45

В СМИ появилась информация, что отечественную киноактрису Ольгу Юрасову поймали с поличным в ходе попытки совершения кражи в московском фитнес-центре Москвы.

Администрация спортивного клуба якобы заподозрила артистку еще в июне, когда стали поступать массовые жалобы от клиентов, что из их шкафчиков исчезают вещи. По следам их обращений начальство фитнес-центра водрузило камеры, ради восстановления справедливости.

В итоге артистка попалась, при попытке украсть из шкафчика 50 тысяч рублей. По информации РЕН-ТВ против нее возбудили уголовное дело.

Сама актриса отрицает обвинения. «По поводу информации, которая сегодня появилась в средствах массовой информации: это сфабрикованная ложь! – написала актриса на своей странице ВКонтакте. – Кому-то нужна сенсация, реклама... Или на почве личной зависти и неприязни. Друзья! Не волнуйтесь, у меня всё хорошо. Я на связи!».

Ольга Юрасова начала сниматься в кино в 2001 году. Наибольшую популярность ей принесла роль Маши Шматко в сериале «Солдаты». Среди других работ с ее участием — «Глухарь», «Статский советник», «Граффити», «Кремлевские курсанты», «Пока цветет папортник» и «Богиня: Как я полюбила».

