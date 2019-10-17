Мединский создал все условия для появления золотой коллекции семейного кино

18:21

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил, что у российских кинематографистов есть недюжинные способности для формирования золотой коллекции семейного, детского и юношеского кино.

Своими ожиданиями министр поделился на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками ВГИК им С. А. Герасимова. «Планируем создать действительно золотую коллекцию семейного, подросткового и детского кино, - сказал ТАСС Мединский. - Все условия для этого есть, творцы есть, проекты есть - это дает огромный импульс для работы».

Список поручений, опубликованный на сайте Кремля, включает поставленную Владимиром Путиным перед правительством задачу «рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов». Доклад по этому вопросу должен быть подготовлен до 20 декабря.

В свою очередь, Мединский уверен, что начавшийся процесс объединения Киностудии имени Горького с «Союзмультфильмом» вскоре принесет свои плоды в этой области.

