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Мединский создал все условия для появления золотой коллекции семейного кино

18:21 17.10.2019
Мединский ждет от режиссеров создания золотой коллекции семейного кино
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил, что у российских кинематографистов есть недюжинные способности для формирования золотой коллекции семейного, детского и юношеского кино.

Своими ожиданиями министр поделился на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками ВГИК им С. А. Герасимова. «Планируем создать действительно золотую коллекцию семейного, подросткового и детского кино, - сказал ТАСС Мединский. - Все условия для этого есть, творцы есть, проекты есть - это дает огромный импульс для работы».

Список поручений, опубликованный на сайте Кремля, включает поставленную Владимиром Путиным перед правительством задачу «рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов». Доклад по этому вопросу должен быть подготовлен до 20 декабря.

В свою очередь, Мединский уверен, что начавшийся процесс объединения Киностудии имени Горького с «Союзмультфильмом» вскоре принесет свои плоды в этой области.
  

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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17.10.2019, 21:15
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