Граждане России назвали киногероев - лучших кандидатов на пост президента

09:35

Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Штирлиц и профессор Преображенский возглавили рейтинг вымышленных персонажей, обладающих качествами идеального политического лидера, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

Отмечается, что социологи повторили исследование 1999 года, результаты которого были опубликованы в журнале «КоммерсантЪ Власть». Двадцать лет назад исследователи спросили россиян, за кого бы из вымышленных героев они проголосовали бы на президентских выборах.

Тогда лидерами опроса оказались Петр Первый, Глеб Жиглов, маршал Жуков и Штирлиц.

Сейчас же у респондентов поинтересовались, кто из героев обладает наиболее ценными качествами политика. В результате Штирлиц набрал 20% голосов, став лидером рейтинга. За ним следуют профессор Преображенский, Данила Багров и Мария Швецова.

В списке также оказались Катерина из к/ф «Москва слезам не верит» и Валерий Харламов.

Наиболее ценными качествами политика респонденты назвали честность, образованность, компетентность, близость к народу, умение эффективно организовывать работу других людей, ум, информированность о положении дел в стране.

Таким образом Штирлиц лучше других воплощает честность, компетентность и близость к народу.