Кинопремьера «Маленькие чудовища»: как оградить детей от повседневного насилия

Черная зомби-комедия «Маленькие чудовища» вышла в российский прокат

Дэйв – хронический неудачник. Девушка, с которой он прожил в «гражданском браке» девять лет, в открытую ему изменяет. Дэд-металличекая группа «Божья кувалда», солистом которой он был, развалилась несколько лет назад. Единственной отдушиной Дэйва остается его племянник Феликс, с которым у него полное взаимопонимание. Именно поэтому парня еще терпит его собственная сестра – мать Феликса.

Однажды, приведя племянника в школу, Дэйв знакомится с очаровательной темнокожей воспитательницей мисс Кэролайн. Смазливая девушка имеет несомненные организационные способности и талант к исполнению песен Тейлор Свифт под укулеле. Всеми правдами и неправдами Дэйв добивается позволения сопровождать вместе с негритянкой класс Феликса во время загородной поездки в контактный зоопарк.

Кто бы мог подумать, что все они окажутся вскоре в компании разъяренных зомби, бежавших с секретной базы. Чтобы не травмировать хрупкую детскую психику, их гиды договариваются считать всё происходящее забавной игрой.

«Маленькие чудовища» - это слэшер, построенный на неповторимом сочетании веселья, ужаса и чувства брезгливости. Но он же является и неплохой инструкцией по ограждению детей от постоянного насилия. Страшные новости, агрессивные ток-шоу, непрерывные разборки в школе – все это сродни разгулу распоясавшихся зомби. И, конечно, бездействие в этой ситуации для любого неравнодушного родителя преступно.

Что же мы можем этому противопоставить? «Маленькие чудовища» дает на это однозначный ответ: профессионализм. Примером для подражания тут однозначно может служить мисс Кэролайн, которая на все 200% оправдывает понятие профессионального воспитателя детей, подразумевая под ним не только обеспечение безопасности подопечных любой ценой и в любых патовых ситуациях, но и забота об их психологическом комфорте. Нам всем есть, чему у неё поучиться!

На другом полюсе – сварливый аниматор в исполнении Джоша Гада, который пользуется своим служебным положением, для соблазнения молодых женщин. А причиина всему – постоянный сексуальный голод молодых мам-одиночек. И это действительно проблема, решение которой в фильме не предложено…

Кадр с сайта kinopoisk.ru