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Кинопремьера «Маленькие чудовища»: как оградить детей от повседневного насилия

16:58 24.10.2019 , Денис Ступников

Черная зомби-комедия «Маленькие чудовища» вышла в российский прокат

Дэйв – хронический неудачник. Девушка, с которой он прожил в «гражданском браке» девять лет, в открытую ему изменяет. Дэд-металличекая группа «Божья кувалда», солистом которой он был, развалилась несколько лет назад. Единственной отдушиной Дэйва остается его племянник Феликс, с которым у него полное взаимопонимание. Именно поэтому парня еще терпит его собственная сестра – мать Феликса.

Однажды, приведя племянника в школу, Дэйв знакомится с очаровательной темнокожей воспитательницей мисс Кэролайн. Смазливая девушка имеет несомненные организационные способности и талант к исполнению песен Тейлор Свифт под укулеле. Всеми правдами и неправдами Дэйв добивается позволения сопровождать вместе с негритянкой класс Феликса во время загородной поездки в контактный зоопарк.

Кто бы мог подумать, что все они окажутся вскоре в компании разъяренных зомби, бежавших с секретной базы. Чтобы не травмировать хрупкую детскую психику, их гиды договариваются считать всё происходящее забавной игрой.

«Маленькие чудовища» - это слэшер, построенный на неповторимом сочетании веселья, ужаса и чувства брезгливости. Но он же является и неплохой инструкцией по ограждению детей от постоянного насилия. Страшные новости, агрессивные ток-шоу, непрерывные разборки в школе – все это сродни разгулу распоясавшихся зомби. И, конечно, бездействие в этой ситуации для любого неравнодушного родителя преступно.

Что же мы можем этому противопоставить? «Маленькие чудовища» дает на это однозначный ответ: профессионализм. Примером для подражания тут однозначно может служить мисс Кэролайн, которая на все 200% оправдывает понятие профессионального воспитателя детей, подразумевая под ним не только обеспечение безопасности подопечных любой ценой и в любых патовых ситуациях, но и забота об их психологическом комфорте. Нам всем есть, чему у неё поучиться!

На другом полюсе – сварливый аниматор в исполнении Джоша Гада, который пользуется своим служебным положением, для соблазнения молодых женщин. А причиина всему – постоянный сексуальный голод молодых мам-одиночек. И это действительно проблема, решение которой в фильме не предложено…

Кадр с сайта kinopoisk.ru

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Комментарии читателей
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24.10.2019, 21:34
Гость: Гость

Потому что прежде всего нужно мужа себе искать - то есть человека, с которым ты готова прожить всю жизнь. А не пытаться сначала заиметь ребенка в качестве "игрушки", а только потом устраивать свою личную жизнь. Только как раз потом вы уже никому не надо - "попользованные" с чужим приплодом. Нормальный мужик он всегда будет искать себе достойную спутницу жизни - зачем ему размениваться на разный "секонд хенд". Поэтому и остаются всякие там алкаши, бомжи, альфонсы и прочие товарищи "с пониженной социальной ответственностью", которые и даром никому не нужны. Мне даже странно, почему женщины не понимают такие вещи. Просто женщина изначально и так находиться в невыгодном положении, поскольку в этой "сделке" она как раз "товар" - это мужчина "купец". А покупатель, как говориться всегда прав - потому что это он выбирает, что ему нужно купить. А если вы еще к тому же "дефектная", то вам вообще грош цена в базарный день. Поэтому, чтобы как-то переломить эту довольно невыигрышную ситуацию, женщина, как говориться должна стать настоящими золотом - чтобы сойти хотя бы за серебро. Только в этом случае она сможет выбирать, кому подороже "продаться". Потому что таковы законы этой жизни - и никуда ты от них не попрешь - женщина изначально была создана в качестве помощницы для мужчины. Поэтому если хотите всю жизнь таскаться с одними бомжами и алкашами, тогда выскакивайте замуж в 18 лет за первого встречного, рожайте от него, а потом разводитесь - и все - ваша песенка спета...
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