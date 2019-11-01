15 сезон сериала Сверхъестественное. Что ждёт зрителя?

16:23

Одни из самых любимых и популярных сериалов современности "Сверхъестественное" вновь продлен еще на один сезон

По счету, это уже 15 сезон сериала, который берет свое начало с 13 сентября 2005 года, рассказывая нам историю двух братьев Винчестеров, путешествующих по США и борющихся с разнообразной нечистью. Как рассказывают сами режиссеры, история братьев Дина и Сэма, будет иметь новый поворот событий и приблизится к своему логическому завершению.

Это известие возмутило много миллионную армию фанатов, которые очень ждали хотя бы на на какую-то информацию о сериале. Ведь за 14 лет телесериала, фанаты влюбились по уши в актеров фильма, не раз имитируя их поведение или делая репосты с ними в своих социальных сообществах. Такой преданностью, любовью и привязанности к сериалу, не каждый из режиссеров или актеров может похвастаться.

Последний 15 сезон завершится на 327 серии, обещая зрителям неожиданный финал. По словам режиссеров нам покажут, масштабные битвы с демонами и разнообразными монстрами, которые снова вылезли из ада. Первый эпизод 15 сезона, выйдет 10 октября текущего года в Америке, а 11 октября в странах СНГ. Еще одной хорошей новостью для фанатов, станет возвращение старых персонажей в заключительному сезоне. Что именно готовят нам сценаристы неизвестно, но по слухам последний сезон порадует не только своей развязкой сюжета и получению ответов на наиболее интригующие вопросы, но и возвращению героев сериала начальных сезонов.

Из главных героев сниматься будут, старая добрая тройка актеров Дженсен Эклз в роли Дина Винчестера, Джаред Падалеки в роли Сэма Винчестера и Миша Коллинз в роли Кастиила. Эта легендарная тройка с их запутанными отношениями и удивительными историями, подарила зрителю море незабываемых впечатлений.

О каждом из них можно снять отдельный фильм, который будет не менее популярнее самого сериала. Сверхъестественное это не просто сериал о ангелах и демонах, а целая культура создана талантливым режиссером Эриком Крипке, показывающая сложные семейные отношения, запутанной истории и нерассказанных веками тайны.

Тем не менее, съемки заключительного сезона "Сверхъестественного" уже начались. Сценаристы конечно держат интригу, не оказывая никакой информации или намека на финальную часть этого шедевра. Ну а фанаты сериала отныне ломают себе головы, что же нас ждет в конце, предлагая на разных форумах все новые версии возможного финала. Тем не менее, ждать осталось недолго!

Источник: https://sverhestestvennoe.org/seasons/15-season/

