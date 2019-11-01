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Мединский высказал свое отношение к «Джокеру»

12:09 1.11.2019
Мединский не стал бы запрещать и поддерживать «Джокера»
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Глава Минкульта РФ Владимир Мединский признался, что ему не понравился «Джокер», поэтому фильм не смог бы получить поддержку Минкультуры.

Однако в такой поддержке «Джокер» явно не нуждается, так как драма собрала в прокате более $850 млн и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R

Министр культуры поведал «Авторадио», что ему поступали предложения запретить фильм «Джокер», однако оснований для таких ограничений нет. «Какие у нас для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то добра», — сказал министр. Он уточнил, что под запретом находятся призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная или национальная нетерпимость, а все остальное разрешено.

Мединский также заявил, что лично ему «Джокер» не понравился, фильм вызвал у него больше негативных эмоций, чем картины о супергероях.

Тем временем итальянский психиатр поставил Адриано Формозу Джокеру диагноз. «Обаяние страха, которое может породить опасного психопата или очень взволнованный ум, является ключом к успеху этого фильма. Каждый день я сталкиваюсь с психическими страданиями и с интересом смотрю на киношного персонажа как на одного из моих пациентов, страдающих от серьезного расстройства личности», - отмечает психотерапевт.
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Премьеры в мире кино, Министерство культуры РФ
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