Кинопремьера «Сторож»: велика Россия, а уединиться негде

Фильм «Сторож» культового российского режиссера Юрия Быкова вышел в прокат

Сторож средних лет (его роль убедительно играет сам Юрий Быков) охраняет зимой пустынный заснеженный пансионат. Компанию ему составляет разве что пес Бандит, которого неизвестные вешают в самом начале фильма. Периодически незваные гости наведываются к охраннику с угрозами, творя совсем уж непозволительные вещи. Но сторож всё сносит стоически, ведь в заснеженный лес его загнали некие события из темного прошлого.

Однажды на территорию пансионата бесцеремонно врывается на иномарке невменяемая дамочка. Вскоре за ней прибывает и муж, который просит у сторожа в пансионате убежища. Беглецам тоже явно есть, что скрывать, и сторож их берет под свою опеку. Но он не в силах предотвратить развертывание трагической цепочки событий.

Юрий Быков – очень перспективный и уважаемый российский режиссер. О его авторитете говорит хотя бы тот факт, что адепты Эдуарда Лимонова недавно выстраивали пикеты су кинотеатров с настоятельными рекомендациями посмотреть этот фильм. После фильмов «Майор» и «Дурак» казалось, что Быков идет по пути социально ориентированного художника. Но, к счастью, он оказался сложнее и неоднозначнее.

Прежде всего, режиссер как довольно совестливый человек никак не может быть причислен к представителям бесстыдной либеральной клики. Вспомним его публичное покаяние по поводу сериала «Спящие» и извинения перед партнерами за то, что фильм «Завод» не окупился в прокате. Таким, как Быков, тяжело (а еще тяжелее их ближайшему окружению). Но без них современное искусство окончательно бы поросло плесенью тотальной коммерциализации.

Уже в «Заводе», при всей злободневности предложенного конфликта, Быков недвусмысленно дает понять, что он ждёт кардинальных перемен, прежде всего, не от государства, а от каждого конкретного человека. В «Стороже» этот посыл еще явственнее. Каждый сам несет свой крест, поэтому расплата или искупление неминуемы, а уж их формы каждый выбирает по себе.

«Сторож» весь построен на архетипах, которые заложил в фильм сам режиссер, информации об этом достаточно, поэтому повторяться не будем. Отметим лишь, что сам заглавный образ – сродни привратнику царства мертвых Харону, которого Быков, подобно группе «Северный Флот», отобразил человечным страдальцем. Важно и то, что, по Быкову, в нынешней России, несмотря на ее бескрайние просторы, совершено невозможно уединиться – и расплата вкупе с социальными нестроениями настигнут тебя абсолютно везде.

Кадр с сайта kinopoisk.ru