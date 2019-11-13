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Студия Disney будет ставить на мультфильмы предупреждения о расизме

15:13 13.11.2019
Студия Disney будет ставить на мультфильмы предупреждения о расизме
Кадр из фильма «Книга джунглей» с сайта kinopoisk.ru

Кинокомпания Disney приняла решение отныне предупреждать о расизме в мультфильмах

Подобные ярлыки сопровождают анимационные картины «Дамбо», «Леди и Бродяга», «Коты-аристократы» и «Книга джунглей», сообщает радио «Говорит Москва». Показательно, что «политкорректные» эксперты раньше подвергали данные ленты обструкции за «расистские стереотипы».

Данные о присутствии в мультфильмах «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
   

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