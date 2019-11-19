]]>
]]>
Главная Кино Новости

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

06:50 19.11.2019
Юрий Соломин
Фото с сайта culture.ru
Материалы по теме:

Народный артист СССР Юрий Соломин в тяжелом состоянии госпитализирован в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, 84-летний актер был доставлен в больницу по скорой помощи. Он вызвал медиков после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой. 

Подробностей госпитализации и информации о текущем состоянии актера пока не поступало.

Юрий Соломин с 1998 года возглавляет Государственноый академический Малый театр. Он ставил такую театральную классику, как "Ревизор" и "Чайка", также на его счету более 50 ролей в кино, среди которых "Хождение по мукам", "Блокада", "Обыкновенное чудо" и другие.

Соломин является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Темы: Звезды российского кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.