Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

06:50

Народный артист СССР Юрий Соломин в тяжелом состоянии госпитализирован в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, 84-летний актер был доставлен в больницу по скорой помощи. Он вызвал медиков после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой.

Подробностей госпитализации и информации о текущем состоянии актера пока не поступало.

Юрий Соломин с 1998 года возглавляет Государственноый академический Малый театр. Он ставил такую театральную классику, как "Ревизор" и "Чайка", также на его счету более 50 ролей в кино, среди которых "Хождение по мукам", "Блокада", "Обыкновенное чудо" и другие.

Соломин является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".