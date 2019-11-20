Маляр-узбек сыграет Зеленского в российской комедии об Украине

13:35

Необъявленные отечественные продюсеры собираются пригласить бывшего работника московского автосервиса Умида Исабоева на роль президента Украины Владимира Зеленского.

Узбеку предстоит перевоплотиться в ставшего политиком юмориста в «комедийном четырехсерийном фильме об Украине», рассказал актер Telegram-каналу Mash. При этом Исабоев не разглашает подробностей сюжета картины и имена ее авторов. По его словам, ему еще предстоит подписать контракт с продюсерами.

Умид Исабоев родился в Узбекистане, трудился автомаляром в Москве.

Тремя месяцами ранее киностудия Зеленского «Квартал 95» нашла комика на роль своего бывшего худрука. Пародировать бывшего актера вызвался бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий.

