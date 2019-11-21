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Российский фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии за 25 лет

11:49 21.11.2019
Российский фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии за 25 лет
Кадры с сайта kinopoisk.ru
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Военная драма «Т-34» успел заработать в Японии примерно $600 тыс. и побить рекорды проката российских кинокартин за последнюю четверть века.

Главную роль в фильме сыграл знаменитый российский актер Александр Петров. «В середине ноября «Т-34» Алексея Сидорова вышел в прокат в Японии <...> Сборы картины показали лучший результат за последние 20 с лишним лет среди российских лент, прокатывавшихся в стране», - сообщили ТАСС в компании «Марс медиа», занимавшейся производством ленты.

Лента вышла в 67 кинотеатрах Японии, «бокс-офис приближается к $600 тыс.». Близкие показатели среди российских кинокартин были разве что у фильма «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994 год). В широком прокате «Т-34» появился 1 января 2019 года.

«Т-34» уже вышел в прокат в США, Канаде, Германии, Корее, Бельгии, Франции, на Ближнем Востоке и Индии, - уточнили в компании. - Также ожидаются релизы в Китае, на Тайване, в Англии, Италии, Испании, Латинской Америке, Таиланде и ряде других территорий».

По сюжету «Т-34» осенью 1941 года советские войска терпят поражение за поражением. Позади Москва, отступать некуда, кадров катастрофически не хватает. Младшего лейтенанта Николая Ивушкина (Александр Петров) за проявленную смекалку назначают командиром изрядно поредевшего в боях танкового взвода. Высокое доверие боец оправдывает сполна, уничтожая в неравном бою танковую роту опытного гауптмана Клауса Ягера, но и сам попадает в плен.


 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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