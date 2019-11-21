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Кинопремьера «Холодное сердце 2»: ярмарка закомплексованных невест

21:24 21.11.2019 , Денис Ступников

Анимационная сказка «Холодное сердце 2» выйдет в российский прокат 28 ноября

Эльза и Анна – принцессы. Однажды на ночь родители рассказывают им историю зачарованного леса, которая производит на них неизгладимое впечатление. С этого момента полученная информация начинает странным образом на девочек влиять. Эльза становится всё грустнее и задумчивее, а предметы, к которым она притрагивается, превращаются в лёд.

Томимая неясными предчувствиями, Эльза приводит свой город к катастрофе. Чтобы исправить ситуацию, она вынуждена отправиться на поиски зачарованного леса. Компанию ей составляет верная Анна со своим сермяжным возлюбленным Кристофом, а также излишне болтливый снеговик-трансформер Олаф.

Исходный мультфильм «Холодное сердце», вышедший шесть лет назад, считается приквелом к «Снежной королеве». История девушки Эльзы, которая из-за своей нестабильной психики возводит ледяную стену между собой и окружающими, получилась очень жизненной. В продолжении мультфильма ставка также сделана на психологические проблемы героев, однако складывается ощущение, что их рефлексия на сей раз как-то подзатянулась.

Учитывая то, что зачарованный лес – это символ подсознания, по-другому быть и не могло. Для блужданий по индивидуальной или коллективной подкорке характерна навязчивая цикличность, постоянное возвращение в одну точку, смутные страхи и абсурдный юмор, за который отвечает неутомимый Олаф. Всего этого в мультфильме – с лихвой. Ощущение топтания на месте усиливают блеклые песни, звучащие с пугающей частотой.

Поклонников Фрейда и Юнга «Холодное сердце 2», возможно, и заинтересует. Особенно, когда в мультфильме формулируется резонный вопрос: почему в колыбельных чаще всего поётся о смерти. Детям, любящим экшн, при просмотре должно быть скучновато. А вот у экзальтированных девушек некоторые коллизии должны найти отклик. Особенно, когда закомплексованная Анна начинает терзать своего жениха на предмет подлинности его чувств к ней.

Кадр с сайта kino-teatr.ru

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