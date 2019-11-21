Григорян назвал Высоцкого и Башлачева последними русскими поэтами

13:35

Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян назвал Владимира Высоцкого и Александра Башлачева последними великими русскими поэтами, которых и так было немного в ХХ веке.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, тексты каких русских рокеров он хотел бы видеть изданными в бумажном варианте. Музыкант подчеркнул, что слово «тексты» здесь является ключевым, поскольку их надо воспринимать неразрывно с музыкой, а будучи напечатанными на бумаге, они многое теряет. Не является для Григоряна исключением и его любимый Майк Науменко. А вот Башлачева он признал именно поэтом.

Такое заявление Армен Григорян сделал в ТАСС на пресс-конференции по поводу выхода своей книги «Призраки Крематория» в издательстве ЭКСМО. По замыслу Григоряна, издание должно избавить группу от «дезинформации и фальсификата», которые накопились вокруг «Крематория» усилиями ее некготорых сетевых друзей. Также в книге будет отдана дань некоторым «волшебным людям», которые помогали группе открывать многие двери(Егор Зайцев, Владимир Марочкин и др.) В то же время, ««Крематорий» позволяет не иметь за собой перста указующего», - заметил Григорян.

Книга «Призраки Крематория» написана с известной долей откровенности. Но, в отличие от Оззи Осборна, который в своей автобиографии буквально выворачивает душу наизнанку, Армен Григорян не стал открывать всех секретов во избежание возможных «бракоразводных процессов» с музыкантами.

Тем не менее, достаточно откровенно автор написал о наркотиках в жизни группы. По словам Григоряна, не впасть в зависимость ему помог жизненный принцип: никогда не возвращаться к тому, от чего тебе было хуже, чем сейчас. Благодаря этому однажды, например, Григорян, будучи в Барнауле, бросил курить без малейших усилий.

