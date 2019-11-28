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«Союзмультфильм» потратит 149 миллионов на строительство парка ВДНХ

12:33 28.11.2019
«Союзмультфильм» потратит 149 миллионов на строительство парка ВДНХ
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Компания «Союзмультфильм» намерена пустить 149 млн рублей на строительство мультимедийного парка на ВДНХ в Москве.

Соответствующая информация на сайте госзакупок, сообщает Интерфакс. «Выполнение строительно-монтажных работ по созданию мультимедийного парка «Союзмультфильм» в здании павильон №7 «Семена», расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 7. Начальная цена - 149 млн. рублей», - говорится в документе.
Разбивка парка, исходя из условий закупки, стартуют начаться с даты подписания договора и завершатся спустя три месяца с даты предоставления исполнителю доступа в помещение. Заявки на участие в тендере принимаются до 6 декабря.

Ранее председатель правления киностудии Юлиана Слащева объявила о планах открыть к лету следующего года мультимедийный парк киностудии «Союзмультфильм» на ВДНХ.

По замыслу, это будет первый мультимедийный парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов киностудии и интерактивно пообщаться с персонажами.
 

Темы: Кинокомпании, Звезды российского кино, Кино в России, Мультфильм, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 13:07
Гость: в здании павильон №7 «Семена»

Он вообще-то маленький.
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