Кинопремьера «Ангелы Чарли»: твое место в жизни указала тебе бой-баба

Шпионский боевик «Ангелы Чарли» вышел в российский прокат

Невидимый миру Чарли управляет частным детективным агентством, сплошь состоящим из симпатичных девушек. Руководят ими мужчины – менеджеры среднего звена, но это ненадолго. Одного из них – лысого «бозли» с хитроватым прищуром – торжественно провожают на пенсию. На его место заступает хищная блондинка, разрабатывающая очередную операцию.

Некие злодеи решили использовать прогрессивную научную разработку с целью поработить человечество. Симпатичная изобретательница (Наоми Скотт) пытается им противостоять, но только усугубляет положение. Теперь она должна всё исправить, а в помощь ей снаряжают двух всесильных девушек-суперагентов, одна из когторых страдает от избытка адреналина (Кристен Стюарт), а другая (Элла Балинска) движима жаждой мести.

В «Ангелах Чарли» бесстыдная идея эмансипации лезет из всех щелей. Отрицательные герои здесь сплошь мужчины, причем каждый из них олицетворяет собой какрй-то определённый типаж (хладнокровный убийца, расчетливый манипулятор, доминирующий самец). Правда, перед лицом умелых барышень они оказываются абсолютно беспомощными.

Безоговорочную победу героини «Ангелов Чарли» одерживают не только в зрелищных сражениях, но и в личной жизни. Фильм начинается с нудного монолога Кристен Стюарт, которая долго объясняет своему антагонисту, что выбирает себе партнера для отношений только она сама и ни один мужчина не справе диктовать ей свои правила игры. Фильм симметрично заканчивается аналогичной сценой, где «тирана» уже приструнили, а гораздо более безобидному герою одна из суперагентш тоже недвусмысленно даёт понять: я тебя найду сама, если захочу. Дескать, знай сверчок свой шесток.

Просматривая «Ангелов Чарли», вспоминаешь недавнюю песню Бориса Гребенщикова «Бой-баба» о зазвативших мир женщинах: «Твоё место в жизни указала тебе бой-баба». Казалось бы другая строчка оттуда является откровенной гиперболой: «Движением материи правит бой-баба». Но с учетом специфики изобретения, за которое в фильме идет борьба, даже эта строчка обретает буквальный смысл.

Кадр с сайта kinopoisk.ru

