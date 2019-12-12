ТНТ вырезал шутку про Путина из сериала «Слуга народа» с Зеленским

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Телеканал ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимире Путине из первой серии сериала «Слуга народа», в котором главную роль играет Владимир Зеленский.

Главный герой сериала Василий Голобородько в эпизоде выбирает часы. Премьер-министр Юрий Чуйко рассказывает ему, что Владимир Путин носит Hublot и произносит марку как «хубло». В ответ герой господина Зеленского спрашивает: «Путин — хубло?»

Telegram-канал «Планерка» утверждает, что эту часть из первой серии не вырезали для Дальнего Востока, но для Москвы ее убрали, пишет «Коммерсант».

ТНТ начал показывать сериал «Слуга народа» 11 декабря. По сюжету главный герой, принципиальный учитель, неожиданно становится президентом Украины. Сериал начали показывать на российском телевидении на следующий день после саммита «нормандской четверки», где прошла встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.