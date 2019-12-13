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Скончалась дочь знаменитого актера Льва Дурова

15:23 13.12.2019
Екатерина Дурова умерла
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла на 61-м году жизни.

Причиной ухода дочери известного актера Льва Дурова стала тяжелая и продолжительная болезнь. Некролог опубликован на официальном сайте Театра на Малой Бронной, которому она отдала 35 лет. «Сегодня после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова», - говорится в сообщении театра. Уточняется, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Екатерина Дурова родилась в артистической семье. Ее отец — народный артист СССР Лев Дуров, мать — актриса «Современника» и «Ленкома» Ирина Кириченко. Екатерина Дв 1980 году окончила ГИТИС им. А. Луначарского, в течение четырех лет играла в Театре на Таганке, с 1984 года - актриса Театра на Малой Бронной. В последние годы была задействована в постановках «Маленькие трагедии», «Славянские безумства», «Подлинная история Фрекен Бок».

Дурова сыграла более 40 ролей в фильмах и сериалах, в числе которых «Школьный вальс», «Фантазии Фарятьева», «Зеленый фургон», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Поклонник», «Транзит для дьявола», «Юрьев день», «Частное пионерское», «Кровавая барыня». В 2005 году Екатерина Дурова была удостоена звания заслуженной артистки РФ.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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13.12.2019, 18:28
Гость: Татьяна Алексеевна

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