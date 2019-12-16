«Сюзмультфильм» представил завершение трилогии про Умку

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Продолжение мультфильма «Умка» вышло на студии «Союзмультфильм» в режиме закрытого показа 14 декабря.

Показ посетил замминистра культуры Павел Степанов. «Мне кажется, «Умка» не стареет, несмотря на то, что прошло уже почти 50 лет с момента создания фильма, - сказал он РИА Новости. – Мы с тревогой и с надеждой ожидаем реакцию зрителей, Конечно, «Союзмультфильм» развивает и новые линейки, персонажи. Но и «Умку», я думаю, мы тоже не забудем, будем его любить и развивать. Министерство культуры поддерживает такие хорошие начинания «Союзмультфильма».

В третьей серии медвежонок возвращается домой. Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сделала упор на том, что в советское время студия не создавала сериалы. «От одного до другого фильма иногда могло пройти по два-три года. В нашем случае прошло больше 50 лет. Я считаю, что мультфильм у нас получился. Он такой же трогательный, такой же милый, передает все те же ценности, которые закладывались в «Умку» его создателями 50 лет назад», - сказала Слащева.

«Колыбельную» в мультфильме исполнила известная певица Лариса Долина. «Композиция будет представлена в новой аранжировке, однако, настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены, — привели слова композитора нового мультфильма Ивана Урюпина в пресс-релизе студии. — Для песни характерна очень простая вокальная партия, ее может исполнить каждая мама и бабушка. При этом в тексте передан очень красивый и трогательный образ — Медведи — мама и ее сын сравниваются с созвездиями на небе».

На официальном канале «Союзмультфильма» в YouTube новая серия появится 23 декабря.

