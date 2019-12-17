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Российский фильм о блокадниках «Дылда» попал в шорт-лист «Оскара»

09:00 17.12.2019
Российский фильм о блокадниках «Дылда» попал в шорт-лист «Оскара»
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Военная драма Кантемира Балагова «Дылда» внесена в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар».

Помимо неё, на приз претендуют кинокартины еще из девяти стран, сообщает Интерфакс. Ленту Балагова выдвинули на премию в номинации «Лучший иностранный фильм» российским оскаровским комитетом еще в сентябре.

Конкурентами фильма стали: фильм «Боль и слава» испанского режиссера Педро Альмодовара, «Паразиты» (Южная Корея, режиссер - Пон Чжун Хо), «Отверженные» (Франция, режиссер - Ладж Ли), «Раскрашенная птица» (Чехия, режиссер - Вацлав Маргоул), «Правда и справедливость» (Эстония, режиссер - Танел Тоом), «Атлантика» (Сенегал, режиссер - Мати Диоп), «Те, кто остался» (Венгрия, режиссер - Барнабаш Тот), «Страна меда» (Северная Македония, режиссеры - Тамара Котевска и Любомир Стефанов) и «Тело Христово» (Польша, режиссер - Ян Комаса).

Список номинантов премии огласят 13 января. Победителям вручат награду 9 февраля на 92-й церемонии вручения «Оскар» в Лос-Анджелесе.
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Премия «Оскар»
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