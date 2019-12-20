Детский телеканал TiJi покажет мультсериал «Маша и Медведь», адаптированный для слабовидящих зрителей

17:40

Популярный мультфильм был адаптирован телеканалом TiJi совместно с Animaccord и благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» для слепых и слабовидящих зрителей

C 30 декабря 2019 года в эфире детского телеканала TiJi стартует 1-ый сезон популярного мультсериала «Маша и Медведь» с дополнительной звуковой дорожкой, необходимой для зрителей с особенностями зрения.

Запуск мультсериала с тифлокомментарием – продолжение проекта «Час равных возможностей на TiJi», реализованного при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках одной из его программ «Особый взгляд».

В этом году к интегрированному социальному проекту присоединились компания Animaccord, видеосервис MEGOGO и сеть детских образовательно-игровых парков «Кидзания».

«Тифлокомментирование невероятно важно для людей с ограниченным и полностью утраченным зрением. Незрячие люди очень любят ходить в театры и кино, и для них очень важно понимать, что происходит между репликами артистов. Каждый человек имеет право наслаждаться искусством в полной мере. Когда мероприятие, фильм или спектакль сопровождается тифлокомментарием, незрячий воспринимает его на 70% лучше, чем без оного. Поэтому профессия тифлокомментатора сродни миссии – очень сложная, очень уважаемая и очень важная», – отмечает Ирина Безрукова, актриса и тифлокомментатор высшей категории.

Выбор контента, адаптированного для слепых и слабовидящих детей, не случаен. «Маша и Медведь» – это самый популярный российский мультсериал для всей семьи в мире, созданный студией Animaccord. Он рассказывает о дружбе бывшего циркового артиста Медведя и озорной любознательной девочки Маши, которая не дает скучать не только Медведю, но и всем лесным жителям.

На данный момент аудитория русскоязычного канала «Маша и Медведь» на YouTube насчитывает более 27 млн подписчиков, а общее число просмотров на YouTube превышает отметку 58 млрд.

Для трансляции на TiJi создан тифлокомментарий к первому сезону мультсериала, в том числе к самым популярным эпизодам, набравшим более 1 млрд просмотров на YouTube. Один из них – «Маша плюс каша» – попал в Книгу Рекордов Гиннесса 2019 как самый просматриваемый мультфильм на YouTube.

«Маша и Медведь» с тифлокомментарием смогут увидеть зрители из России, СНГ, Украины, Казахстана и стран Балтии. Причём на период премьерного показа мультфильма телеканал TiJi станет бесплатным для всех пользователей видеосервиса MEGOGO в России.

«TiJi всегда стремился окружить маленьких зрителей особым вниманием и заботой. Мы мечтаем, чтобы аудиодорожки с тифлокомментарием стали массовой практикой на российском телевидении, а просмотр детских фильмов, мультфильмов и передач был доступен каждому зрителю. В прошлом году в рамках проекта «Час равных возможностей на TiJi» мы впервые в истории российского телевидения запустили мультсериал для незрячих детей. За год проект получил множество благодарных отзывов, что, безусловно, вдохновляет нас на дальнейшую работу в этом направлении», – отмечает Юлия Бриллиантова, представитель TiJi в России.

В преддверии выхода мультсериала на телеканале TiJi состоялся предпремьерный показ серий первого сезона в детском развлекательно-игровом центре «Кидзания». Первыми «Машу и Медведь» с тифлокомментарием увидели воспитанники «Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых» и «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 2». Также на показ были приглашены представители российского общественного движения «Родители незрячих детей».

Это не первая подобная встреча: впервые гости с нарушениями зрения собрались на совместный просмотр мультфильма с тифлокомментарием от телеканала TiJi в «Кидзании» в мае 2018 года. Территория «Кидзании» — инклюзивная среда, где каждому ребенку помогают включиться в игру и общение. Парк адаптирован для посетителей, испытывающих затруднения при передвижении, слабослышащих и слабовидящих детей.

Время выхода мультсериала «Маша и Медведь» в эфире телеканала TiJi:

30.12.2019-12.01.2020 ежедневно в 13.30 (2 эпизода)

Далее – повторы по выходным в 09:45 (2 эпизода в субботу и воскресенье)

Справка:

Телеканал TiJi (tiji.ru) – первый дошкольный телеканал для детей от 2 до 7 лет и их родителей. Программы TiJi помогают детям познавать истинные человеческие ценности – дружба, любовь, семья. Безопасный контент развивает не только эмоциональный интеллект, но и готовит малышей ко взрослой жизни, учит счету, английскому языку и взаимодействию с окружающей средой.

