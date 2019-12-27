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Поддержанные Минкультом ленты собрали за год меньше «Короля Льва»

12:44 27.12.2019
Поддержанные Минкультом ленты собрали за год меньше «Короля Льва»
Кадр из фильма "Король Лев" с сайта kinopoisk.ru
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В совокупности все ленты, поддержанные Министерством культуры РФ за целый год, собрали меньше нового «Короля Льва».

Такие данные размещены на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сообщает Lenta.ru.

В общей сложности, на поддержку 49 картин Минкульт выделил 1,494 миллиарда рублей. Итоговая сумма сборов этих проектов составила 2,68 миллиарда. Киноленты, поддержанные министерством, посмотрели 7,48 миллиона человек.

Из данных, опубликованных на портале «Кинопоиск», видно, что общие сборы Топ-10 фильмов российского проката 2019 года достигли 17,668 миллиарда рублей. Эти картины посмотрели 78,9 миллиона человек, а рейтинг возглавила обновленная версия «Короля Льва» — ее сборы составили 2,99 миллиарда рублей. Таким образом, одна анимационная картина сумела обогнать все поддержанные Минкультом проекты.
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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27.12.2019, 17:21
Гость: Время Ч.

Ну так не в минусе же, а лярд с лишним подняли. Уже движение вперед.
27.12.2019, 13:45
Гость: IgS

И что? Хорошая реклама любое дерьмо продаст. так втюхали людям маргарин вместо масла, синтетику вместо шерсти и кожи, секс вместо любви.
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