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ВГТРК закрывает производство нескольких популярных телепередач

13:09 11.01.2020
Сам себе режиссер закрыт
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Компания ВГТРК приняла решение убрать из сетки вещания передачу «Сам себе режиссер», выходившую в эфир на протяжении 28-ми лет.

О закрытии популярной передачи рассказал в Инстаграме ее многолетний ведущий Александр Лысенков. «Телеканалом «Россия» и холдингом ВГТРК решено снять шоу с эфира, - рассказал Лысенков в своем видеообращении. - Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, понимаю это решение. Как человек — принять его не могу. Сейчас мне хочется повторить слова, которыми я завершал каждую передачу: «Огромное спасибо гостям и авторам этой программы».

Последний выпуск передачи «Сам себе режиссер» выходил 22 декабря. Она считалась аналогом передачи «Самое смешное видео Америки» на российский лад. В ней показывали смешные и причудливые любительские видео, присланные в редакцию телезрителями. Судя по всему, «Сам себе режиссер» не выдержал конкуренции с многочисленными видеоблогерами.

Кроме того, приостановлено производство таких программ, как «Смехопанорама» и «Утренняя почта».
 

Темы: Кино в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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11.01.2020, 20:47
Гость: stalker

Снимают с эфира старые и популярные программы. А что в замен ?
11.01.2020, 20:35
Гость: таки-да

"му они ща нужны?"-что надо,несовершенным бипедальным созданиям тайной природы вещей ..типа-не им решать .Тем более что, они по-ходу вроде и вольны -каждый имеет на своем приемном устройстве кнопку выкл но, не всякий доходит до решения ее нажать , не может , не хочет ,жаждет "инфы" от "чарующего дисплея ", порой единственного связывающего его с миром , с миром власти над ним над его разумом ,желаниями ,дающим способ убить свое время- жизнь в созерцании, в сопричастности к образам ипр.,дарующим почти даром простые "пошаговые"решения почти во всем его трудном бытие .Зависимость от дьявольского окна, потоков кем -то более ловким(даже говорят что, кто владеет сми -то правит миром двуногих как-бы и себе подобных но,более буратин ) разбрасывающим с помощью этого вентилятора "ценностей",в виде смысловых( в нужном кому-то ракурсе),или часто просто бесполезных манящих звучащих картинок , сродни наркотической потребности в еде, очень многих несовершенных созданий божиих..
11.01.2020, 20:27
Гость: Вот

ССР жалко.Единственная в списке на закрытие,которую стоило бв оставить.Искренная,вызывпет только положительные эмоции.
Да и УП тоже такая же.Создает положительное настроение,ненавязчивая,без кривляний.
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