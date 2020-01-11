ВГТРК закрывает производство нескольких популярных телепередач

13:09

Компания ВГТРК приняла решение убрать из сетки вещания передачу «Сам себе режиссер», выходившую в эфир на протяжении 28-ми лет.

О закрытии популярной передачи рассказал в Инстаграме ее многолетний ведущий Александр Лысенков. «Телеканалом «Россия» и холдингом ВГТРК решено снять шоу с эфира, - рассказал Лысенков в своем видеообращении. - Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, понимаю это решение. Как человек — принять его не могу. Сейчас мне хочется повторить слова, которыми я завершал каждую передачу: «Огромное спасибо гостям и авторам этой программы».

Последний выпуск передачи «Сам себе режиссер» выходил 22 декабря. Она считалась аналогом передачи «Самое смешное видео Америки» на российский лад. В ней показывали смешные и причудливые любительские видео, присланные в редакцию телезрителями. Судя по всему, «Сам себе режиссер» не выдержал конкуренции с многочисленными видеоблогерами.

Кроме того, приостановлено производство таких программ, как «Смехопанорама» и «Утренняя почта».

