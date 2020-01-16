Михалков ответил Жириновскому на слова о необходимости смены гимна России

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Режиссер Никита Михалков эмоционально отреагировал на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предложившего сократить гимн России. По мнению Жириновского, гимн сейчас слишком длинный и тяжёлый для запоминания.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», — сказал в ответ на инициативу политика корреспонденту РИА Новости Никита Михалков, чей отец Сергей Михалков сочинял слова гимна России.

Чуть ранее Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы попенял на слишком длинный гимн России и предложил его сократить, убрав два припева. Глава ЛДПР убежден, что гимн тяжело исполнять пожилым людям, женщинам и детям.

Брат Никиты Михалкова Андрей Кончаловский согласился с мыслью о затянутости гимна, но подчеркнул, что такие вещи надо оценивать не с поэтичекой, а политической точки рения. А певец Лев Лещенко заявил, что такими словами Жириновский старается привлечь внимание к своей персоне.