Столетие Феллини отметят почтовой маркой и документальными фильмами

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Мир отмечает 20 января столетие со дня рождения великого итальянского режиссера Федерико Феллини.

К этому событию в Италии выпущена почтовая марка с портретом режиссера. На марке воспроизведен автопортрет маэстро из так называемой «Книги сновидений», в которую Феллини записывал и зарисовывал свои сны и фантазии на протяжении 30 лет с начала 1960-х годов. В верхней части марки размещена надпись: Federico Fellini 1920-1993, сообщает РИА Новости.

По информации министерства экономического развития Италии, почтовая марка размером 30х40 мм и номиналом В (1,1 евро) выпущена тиражом 500 тысяч экземпляров. В понедельник в родном городе режиссера Римини произведено специальное гашение нового знака почтовой оплаты.

В России в день юбилея Феллини 20 января в эфире телеканала «Россия К» покажут художественный фильм «8 ½» (20:30), документальный фильм «Алхимик кино. Вспоминая Феллини» (22:40) и программу «Кинескоп» с Петром Шепотинником (23:50; повтор 21 января в 13:35), сообщает РГ.

Талант выдающегося кинорежиссера и сценариста изменил весь кинематограф XX столетия. «Дорога», «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «8 ½», «Джульетта и духи», «Амаркорд», «Репетиция оркестра», «Город женщин» - многие его ленты еще при жизни режиссера назвали классикой мирового кинематографа. Он собрал рекордное количество наград и премий, объяснил миру, что такое la dolce vita, придумал, что назойливых журналистов нужно именовать «папарацци», но главное - изобрел совершенно новый киноязык.