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Авторитетные деятели кино поддержали назначение нового министра культуры

11:59 23.01.2020
Авторитетные деятели кино поддержали назначение нового министра культуры
Ольга Любимова. Фото с сайта mkrf.ru
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Назначение вместо Владимира Мединского министром культуры Ольги Любимовой поддержали многие влиятельные деятели кино России.

Глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов заметил, что Ольга Любимова прекрасно себя зарекомендовала, работая на посту главы департамента кинематографии Минкульта РФ. «Ольга Любимова зарекомендовала себя как человек дипломатичный, умеющий работать с людьми, способный решать сложные проблемы не в ущерб окружающим. Озабоченный не только кассовым успехом фильмов, но и их художественным качеством. Мне кажется, это логичное назначение», - сказал он «Известиям». – Я надеюсь, что будет продолжена линия по принципиальному развороту культурной политики в сторону патриотизма, в сторону того, что не надо стесняться разговоров про идеологию, про смыслы и идеи».

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал, что знаком с Любимовой. «Ольга производила впечатление очень компетентного, яркого, живого и молодого профессионала», - отметил он.

Ольга Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. В 2007 году окончила Российскую академию театрального искусства – ГИТИС по специальности «театроведение».

С 2005 по 2012 год Ольга Любимова работала на телевидении. Она занимала должности корреспондента и шеф-редактора в ТРК «Московия», руководителя группы итоговой информационно-аналитической программы ВГТРК «Культура», старшего продюсера документального кино на телеканале «ТВ 3».

В 2015-2016 годах Ольга Любимова была советником отдела государственной поддержки неигровых национальных фильмов Департамента кинематографии Минкультуры России.

В 2016 году Ольга Любимова заняла должность заместителя директора Дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала».

В апреле 2018 года возглавила Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации.
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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23.01.2020, 13:28
Гость: личный опыт

Я в последнее время на наше кино совсем не ходил, боялся, что не переживу вакханалии пошлости, бездарности и безидейности.
А раз наши кинодеятели нового министра культуры хвалят, придется походу кинотеатры за версту обходить, что бы ненароком афиша на глаза не попалась.
23.01.2020, 13:24
Гость: |как трудно жЫть без Бэнтли

На фоне последних сведений об еНтой министерше из помойкосетей, Шнур, несомненно, солиднее матерится...да и питерец закоренелый. С Родины Самого, так сказать. Шнура в Министры! Остальное от Охлобыстина (тьфу, от ЛукавАго!).
23.01.2020, 13:10
Гость: сторож Аполинарий

Завлекло слово авторитетные ..., прочел... типа ты меня уважаешь , я тебя уважаю ..вот оба ми уважаемые люди. Посмотрим , пока культура мочится по сартирам круглосуточно.А вот у нас скотник был Василий Случевского по памяти коровам декларировал .Нашим то баранам бесполезно.
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