Авторитетные деятели кино поддержали назначение нового министра культуры

11:59

Назначение вместо Владимира Мединского министром культуры Ольги Любимовой поддержали многие влиятельные деятели кино России.

Глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов заметил, что Ольга Любимова прекрасно себя зарекомендовала, работая на посту главы департамента кинематографии Минкульта РФ. «Ольга Любимова зарекомендовала себя как человек дипломатичный, умеющий работать с людьми, способный решать сложные проблемы не в ущерб окружающим. Озабоченный не только кассовым успехом фильмов, но и их художественным качеством. Мне кажется, это логичное назначение», - сказал он «Известиям». – Я надеюсь, что будет продолжена линия по принципиальному развороту культурной политики в сторону патриотизма, в сторону того, что не надо стесняться разговоров про идеологию, про смыслы и идеи».

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал, что знаком с Любимовой. «Ольга производила впечатление очень компетентного, яркого, живого и молодого профессионала», - отметил он.

Ольга Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. В 2007 году окончила Российскую академию театрального искусства – ГИТИС по специальности «театроведение».

С 2005 по 2012 год Ольга Любимова работала на телевидении. Она занимала должности корреспондента и шеф-редактора в ТРК «Московия», руководителя группы итоговой информационно-аналитической программы ВГТРК «Культура», старшего продюсера документального кино на телеканале «ТВ 3».

В 2015-2016 годах Ольга Любимова была советником отдела государственной поддержки неигровых национальных фильмов Департамента кинематографии Минкультуры России.

В 2016 году Ольга Любимова заняла должность заместителя директора Дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала».

В апреле 2018 года возглавила Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации.

